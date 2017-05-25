Продление соглашения о сокращении добычи нефти уберет с рынка 1,7 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев позволит убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"С рынка уйдет 1,7 млн баррелей (нефти) в сутки, что позволит в более короткие сроки обеспечить балансировку рынка, стабилизацию, снижение остатков и достичь тех целей, которые ставились - привести остатки на рынке до уровня пятилетнего среднего значения", - сказал министр.