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Продление соглашения о сокращении добычи нефти уберет с рынка 1,7 млн баррелей в сутки

Экономика и бизнес
25 мая, 21:31 UTC+3

Это позволит "в более короткие сроки привести остатки на рынке до уровня пятилетнего среднего значения", заявил министр энергетики России

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Александр Новак, Вена, 25 мая

Александр Новак, Вена, 25 мая

© EPA/LISI NIESNER

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев позволит убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"С рынка уйдет 1,7 млн баррелей (нефти) в сутки, что позволит в более короткие сроки обеспечить балансировку рынка, стабилизацию, снижение остатков и достичь тех целей, которые ставились - привести остатки на рынке до уровня пятилетнего среднего значения", - сказал министр.

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