МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором 13 июня в Москве, стороны обсудят вопросы ветеринарии и фитосанитарии. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Согласно предварительной договоренности, 13 июня, в первый день визита, в Москве состоятся переговоры Россельхознадзора с турецкой стороной с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в области ветеринарии и фитосанитарии", - говорится в сообщении.

После встречи турецкие инспекторы проведут проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщал ТАСС, что снятие эмбарго на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из РФ.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи в начале мая 2017 года стороны договорились о снятии торговых ограничений.

Введение ограничений

С 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В список попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, под ограничения попали овощи: томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка.

Помимо этого, по фитосанитарным соображениям был запрещен импорт из Турции некоторых категорий растительной продукции (томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв).

В октябре 2016 г. Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые). Позже в марте 2017 г. правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции.