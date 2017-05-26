Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором 13 июня в Москве

Экономика и бизнес
26 мая, 17:34 дата обновления: 26 мая, 17:45 UTC+3

После встречи будет проведена проверка российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором 13 июня в Москве, стороны обсудят вопросы ветеринарии и фитосанитарии. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Согласно предварительной договоренности, 13 июня, в первый день визита, в Москве состоятся переговоры Россельхознадзора с турецкой стороной с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в области ветеринарии и фитосанитарии", - говорится в сообщении.

Смотрите также

В Турции опровергли информацию об ограничениях на российский импорт

Постановление о снятии ограничений на сельхозпродукцию из Турции будет через неделю

Трейдеры заявляют о введении Турцией ограничений на экспорт подсолнечного масла из РФ

После встречи турецкие инспекторы проведут проверку российских предприятий по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщал ТАСС, что снятие эмбарго на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из РФ.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи в начале мая 2017 года стороны договорились о снятии торговых ограничений.

Введение ограничений

С 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В список попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, под ограничения попали овощи: томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка.

Помимо этого, по фитосанитарным соображениям был запрещен импорт из Турции некоторых категорий растительной продукции (томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв).

В октябре 2016 г. Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые). Позже в марте 2017 г. правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"
5
Серебренников готов доказать, что "проект "Платформа" был и состоялся"
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
Темы дня
Загрузка...
Реклама