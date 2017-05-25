Постановление о снятии ограничений на сельхозпродукцию из Турции будет через неделю

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Постановление правительства РФ об отмене ограничений на поставки сельхозпродукции из Турции будет готово в течение недели, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"В ближайшие дни, в течение недели",- сказал он.

При этом Дворкович отметил, что Турция опровергла сообщения о введении новых ограничений на поставки российского зерна. "Турция сегодня опровергла. Ну, естественно, мы проверим, действительно ли нет вот этих новых турецких ограничений", - подчеркнул Дворкович.

Россия и Турция проводят консультации по проблеме поставок турецких томатов, также сообщил вице-премьер.

Ввоз томатов из Турции в Россию после снятия политических ограничений на ввоз сельхозпродукции с Турции остается под запретом. Их импорт был запрещен 4 июля 2016 года по фитосанитарным соображениям. Для снятия этого ограничения производители должны будут пройти аттестацию Россельхознадзора.