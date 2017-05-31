Toshiba отложила публикацию отчета за 2016 финансовый год на неопределенный срок

ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская корпорация Toshiba, которая находится в кризисе из-за банкротства своей дочерней компании Westinghouse Electric, отложила публикацию финансового отчета за 2016 финансовый год (завершился 31 марта 2017 года - прим. ТАСС) на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении корпорации.

В документе отмечается, что руководство должно было опубликовать документ 28 июня на встрече с акционерами, однако в связи с отсутствием одобрения аудитора сделать это в намеченный срок не представляется возможным.

О новой дате публикации корпорация объявит после получения разрешения аудитора.

1 апреля Toshiba выделила бизнес по производству полупроводников в отдельную компанию Toshiba Memory. За счет ее продажи корпорация Toshiba рассчитывает получить более 300 млрд иен ($2,6 млрд), чтобы компенсировать убытки. Как сообщала деловая газета Nikkei на участие в сделке претендуют американская Apple совместно с тайваньской Hon Hai Precision Industry, а также южнокорейская SK Hynix и еще одна американская компания Broadcom.

В конце марта Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов. В обнародованном в тот же день заявлении руководство Toshiba прогнозировало чистый убыток корпорации по итогам 2016 финансового года в размере 1,01 трлн иен ($9,13 млрд).