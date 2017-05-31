Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Toshiba отложила публикацию отчета за 2016 финансовый год на неопределенный срок

Экономика и бизнес
31 мая, 8:29 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Руководство корпорации должно было опубликовать документ 28 июня на встрече с акционерами, но из-за отсутствия одобрения аудитора сделать это в намеченный срок не представляется возможным

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская корпорация Toshiba, которая находится в кризисе из-за банкротства своей дочерней компании Westinghouse Electric, отложила публикацию финансового отчета за 2016 финансовый год (завершился 31 марта 2017 года - прим. ТАСС) на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении корпорации.

В документе отмечается, что руководство должно было опубликовать документ 28 июня на встрече с акционерами, однако в связи с отсутствием одобрения аудитора сделать это в намеченный срок не представляется возможным.

О новой дате публикации корпорация объявит после получения разрешения аудитора.

1 апреля Toshiba выделила бизнес по производству полупроводников в отдельную компанию Toshiba Memory. За счет ее продажи корпорация Toshiba рассчитывает получить более 300 млрд иен ($2,6 млрд), чтобы компенсировать убытки. Как сообщала деловая газета Nikkei на участие в сделке претендуют американская Apple совместно с тайваньской Hon Hai Precision Industry, а также южнокорейская SK Hynix и еще одна американская компания Broadcom.

В конце марта Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов. В обнародованном в тот же день заявлении руководство Toshiba прогнозировало чистый убыток корпорации по итогам 2016 финансового года в размере 1,01 трлн иен ($9,13 млрд).

Смотрите также

Toshiba планирует продать бизнес по производству телевизоров

Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse Electric

Toshiba проведет отделение четырех компаний

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
2
Шойгу проинформировал Путина об успешных пусках "Калибров" по ИГ в Сирии
3
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
4
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
5
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
6
Весна в Москве завершится ветреной, теплой погодой с грозовым дождем
7
ВС США успешно отработали перехват межконтинентальной баллистической ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама