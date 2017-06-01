Новак: мировой рынок уже к 1 июля избавится от трети излишков нефти

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мировой рынок уже к 1 июля избавится от 100 млн баррелей нефти, то есть от трети общего объема излишков нефтяных запасов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Ожидаем, что к 1 июля цифра достигнет 100 млн (баррелей), а за второе полугодие 2017 года и первый квартал 2018 года остатки упадут еще на 200 млн", - сказал министр.

Новак напомнил, что стратегической задачей соглашения о сокращении добычи нефти является снижение запасов на мировом рынке до среднего за пять лет уровня - примерно до 3 млрд баррелей.

"В период кризиса эта цифра увеличилась до 3 млрд 300 млн (баррелей). Вот эти излишки и надо сбросить. Спрос уже сегодня превышает предложение. За период действия соглашения запасы сократились примерно на 70 млн баррелей. Надо и дальше двигаться по этому пути", - отметил министр.

ОПЕК 25 мая решила продлить соглашение о сокращении добычи нефти до апреля 2018 года. Квота снижения добычи странами ОПЕК и 11 независимыми нефтепроизводителями осталась прежней - 1,8 млн баррелей в сутки (на Россию приходится 300 тыс. баррелей).

В конце прошлого года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, договорились вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.