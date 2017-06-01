Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак: мировой рынок уже к 1 июля избавится от трети излишков нефти

Экономика и бизнес
1 июня, 8:00 UTC+3

По мнению министра энергетики РФ, за второе полугодие 2017 года и первый квартал 2018 года излишек снизится еще на 200 млн баррелей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мировой рынок уже к 1 июля избавится от 100 млн баррелей нефти, то есть от трети общего объема излишков нефтяных запасов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Смотрите также

Продолжат сокращать: к чему приведет договоренность о снижении объемов добычи нефти

"Ожидаем, что к 1 июля цифра достигнет 100 млн (баррелей), а за второе полугодие 2017 года и первый квартал 2018 года остатки упадут еще на 200 млн", - сказал министр.

Новак напомнил, что стратегической задачей соглашения о сокращении добычи нефти является снижение запасов на мировом рынке до среднего за пять лет уровня - примерно до 3 млрд баррелей.

"В период кризиса эта цифра увеличилась до 3 млрд 300 млн (баррелей). Вот эти излишки и надо сбросить. Спрос уже сегодня превышает предложение. За период действия соглашения запасы сократились примерно на 70 млн баррелей. Надо и дальше двигаться по этому пути", - отметил министр.

ОПЕК 25 мая решила продлить соглашение о сокращении добычи нефти до апреля 2018 года. Квота снижения добычи странами ОПЕК и 11 независимыми нефтепроизводителями осталась прежней - 1,8 млн баррелей в сутки (на Россию приходится 300 тыс. баррелей).

В конце прошлого года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, договорились вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
3
Два сенатора США предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и Сирии
4
WP: Обама приобрел в Вашингтоне дом с 8 спальнями и 10 санузлами за $8 млн
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
7
Малкин думал перед матчем с "Нэшвиллом", что сможет победить в первый день рождения сына
Темы дня
Загрузка...
Реклама