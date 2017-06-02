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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменяет чартерные рейсы до 15 июня. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, решение связано с необходимостью минимизировать задержки рейсов, возникшие из-за позднего прибытия трех бортов из парка компании с технического обслуживания.
"Авиакомпания объявляет о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что ранее в компании был перенесен ряд рейсов, в связи с чем руководство компании посчитало, что в настоящее время восстановить рабочий график возможно только за счет сокращения чартерной программы. "При этом, все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в настоящее время уже перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены", - отметили в пресс-службе авиакомпании.
Как сообщалось ранее, Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту многочасовой задержки двух рейсов "ВИМ-Авиа" из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Даламан (Турция). Кроме того, глава Магаданской области Владимир Печеный попросил Росавиацию разобраться в причине отмены рейсов из Москвы в Магадан, в связи с чем в четверг вылететь из региона в столицу не смогли около 500 человек.
Транспортная прокуратура республики Татарстан также проводит проверку авиакомпании в связи с задержками плановых рейсов в конце мая.