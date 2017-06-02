Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продуктов из Турции

Экономика и бизнес
2 июня, 8:39 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продуктов из Турции - сайт правительства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
4
В Подмосковье при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек
5
СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФ
6
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ РФ
7
СМИ: выход США из Парижского соглашения стал победой советника Трампа Стива Бэннона
Темы дня
Загрузка...
Реклама