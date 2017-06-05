ЦБ выступает за сохранение "единого агента" в ОСАГО

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банк России выступает за сохранение системы "единого агента" в ОСАГО, сообщил ТАСС зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Работа "единого агента" очень положительно себя показала в ряде проблемных регионов, в тех, где затруднены продажи полисов ОСАГО. Мы бы очень хотели, чтобы эта система сохранилась", - сказал он.

При этом, подчеркнул Чистюхин, "тема достаточно сложная, в рамках работы этой системы возможны какие-то изменения".

Российский союз автостраховщиков (РСА) на годовом общем собрании 1 июня не принял решение о продлении работы "единого агента". Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном собрании, которое состоится 23 июня, говорил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. За продление действия системы до конца 2017 года высказались крупные страховщики.

"Единый агент" позволяет страховым компаниям продавать полисы других страховщиков, не присутствующих в данном регионе, таким образом обеспечивая возможность приобретения полиса ОСАГО по всей стране. Для автовладельца, который покупает полис через агента, страховщик выбирается случайным образом, и убытки с проблемных территорий перераспределяются между всеми страховщиками пропорционально их доле рынка. Аналогичная система действует при продаже электронных полисов ОСАГО: компании могут перенаправлять клиентов на сайт другого страховщика, если на первоначальном сайте возникли неполадки.

Система работает с 1 июня 2016 года в 16 регионах РФ, где из-за убыточности "автогражданки" сложились проблемы с доступностью полисов для населения.

РСА на собрании также рассмотрит вопрос о введении с 1 июля системы "е-ОСАГО гарант", которая будет гарантировать завершение продажи электронного полиса через сайт союза (сейчас купить полис на сайте замещающего страховщика удается не всегда).