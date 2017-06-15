Эксперты: изменения в законодательстве не улучшили диалог между продавцом и покупателем

Ровно полгода в России действуют новые правила взаимоотношений между продавцом и потребителем. Согласно им, большинство потребительских споров продавцы и покупатели должны решать без участия Роспотребнадзора. По данным Минпромторга РФ, новые правила должны снизить количество анонимных жалоб покупателей, а также разгрузить Роспотребнадзор от большого числа внеплановых проверок по жалобам потребителей.

Однако, по мнению экспертов, опрошенных ТАСС, продавцы и покупатели пока не готовы к правовому диалогу без участия государственных структур. По их мнению, клиенты пока не могут самостоятельно решать потребительские споры из-за низкой юридической грамотности. А продавцы не спешат идти им навстречу.

Тонкости потребления

С середины января в связи с принятием поправок в федеральное законодательство изменились требования к рассмотрению Роспотребнадзором обращений потребителей. Теперь, прежде чем обратиться с жалобой в ведомство, потребитель обязан обратиться за защитой своих нарушенных прав к продавцу (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю). И только в том случае, если его требование не было рассмотрено либо удовлетворено, он вправе написать жалобу в орган государственного контроля и надзора.

В территориальных управлениях Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге, Свердловской и Пензенской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов ТАСС сообщили, что не отслеживают, насколько эффективными оказались новые правила взаимоотношения между продавцом и покупателем, четкой статистики по этому вопросу нет.

Президент Краснодарской краевой ассоциации по защите прав потребителей Любовь Бахметова рассказала ТАСС, что сейчас потребителям крайне трудно получить информацию о товаре от продавца. "Потребителей, которые хотят узнать у продавца информацию о товаре, игнорируют, поэтому они стараются не связываться. Часто покупатели не знают своих прав, чтобы самостоятельно обращаться в торговые точки, поэтому этим должно заниматься государство", - полагает она.

По словам члена Ассоциации юристов России и Международной ассоциации юристов Дениса Пучкова, для нового порядка существуют исключения: если покупатель столкнулся с нарушением требований санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного союза, то он напрямую может обратиться в Роспотребнадзор. Однако об этих исключениях из правил потребитель зачастую не знает, отмечает юрист.

По его словам, продавец обязан предоставить покупателю полную информацию о товарах, особенно тех, которые могут причинить вред его здоровью. К этой категории товаров относятся, в числе прочего, продукты питания, фрукты и овощи. По словам начальника отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения управления Роспотребнадзора по Омской области Марины Бойко, в части получения потребителем полной информации на фрукты и овощи существует масса проблем.

"Страна происхождения, которая указана на ценнике, зачастую не соответствует действительности. Нередки случаи, когда на плодоовощную продукцию отсутствуют сопроводительные документы. Мы не можем на 100% утверждать, что это санкционная продукция, однако такие продукты являются потенциально опасными, мы их изымаем", - рассказала Бойко.

"Засекреченные" фрукты и овощи

Примером такой "маскировки" может служить ситуация в Екатеринбурге. Там при продаже ягод зачастую не указывают на ценнике страну ее происхождения. А если эти данные есть, то зачастую информация не соответствует действительности. На эту проблему не раз обращала внимание властей ректор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Ирина Донник. "Продавцы тщательно маскируют страну происхождения фруктов и овощей, чтобы избежать проверок Россельхознадзора", - говорит Донник.

По ее словам, самостоятельно докопаться до истины потребителю невозможно, так как цепочка завоза некоторых товаров может привести к странам, которые попали под продовольственное эмбарго России. "Узбекская" клубника из Сербии может быть выращена в стране, которая попала под продэмбарго России. Сербия в данном случае может быть перекупщиком. Наши фрукты и овощи полностью вытеснены с рынка, например, вы не найдете на прилавках уральских магазинов краснодарской клубники, так как торговым сетям выгодно работать с крупными зарубежными товаропроизводителями", - сказала ректор УрГАУ. К слову, ретейлеры, работающие на Урале, отказались от комментариев по данному вопросу.

Эксперты отмечают, что подобное засекречивание информации о товаре и нежелание магазинов делиться ею с потребителями создает лазейки для попадания санкционной продукции на прилавки магазинов. Директор кемеровского сельскохозяйственного производственного кооператива "Береговой" Сергей Поликов рассказал ТАСС, что присутствие на рынке запрещенных к ввозу овощей "есть сплошь и рядом". "Не то чтобы на это кто-то жаловался, но мы сами просто это видим", - говорит Поликов.

По данным управления Россельхознадзора по Оренбургской области, только с начала 2017 года на российско- казахстанском участке границы выявлено шесть случаев ввоза на территорию региона запрещенной подкарантинной продукции польского происхождения общим весом 27,9 т. - яблоки, капуста пекинская. Фитосанитарные сертификаты и документы, подтверждающие качество и безопасность данной продукции, отсутствовали. Вся продукция была уничтожена.

По словам Поликова, выявить всю "санкционку" невозможно, а закрытая для потребителя информация о товаре создает предпосылки для появления такой продукции на торговых прилавках. По мнению экспертов, ситуация в регионах складывается неоднозначная, в том числе из-за коррупционной составляющей и действующего законодательства, которое пока не в полной мере адаптировано под защиту прав потребителей.

Мера ответственности

В соответствии с требованиями статьи 21 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" выпускаемая в обращение на таможенной территории Таможенного союза пищевая продукция подлежит декларированию. Это значит, что изготовитель или продавец пищевой продукции должен иметь на эти продукты декларацию о соответствии, в которой, помимо прочих сведений, обязательно должны указываться наименование и место нахождения изготовителя.

"Отсутствие такой декларации о соответствии является нарушением технических регламентов и может послужить основанием для обращения в Роспотребнадзор без предварительного обращения к продавцу, - подчеркивает Денис Пучков. - Действующее законодательство достаточно полно и всесторонне регламентирует порядок продажи продуктов питания, в том числе фруктов и овощей, порядок предоставления покупателям информации о месте происхождения продуктов, их потребительских свойствах. Согласно пункту 11 Правил продажи отдельных видов товаров продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах, находящихся на прилавке, и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров, в том числе местонахождение производителя".

Пучков уточнил, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность владельцев магазинов за нарушение вышеуказанных требований. "Стоит отметить, что нормы об ответственности постоянно меняются в сторону ужесточения, и в настоящее время отсутствие информации об изготовителе продукции влечет не только наложение на нарушителя штрафов, но и конфискацию данной продукции", - сказал эксперт.