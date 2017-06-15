Путин надеется, что сборная России по футболу будет играть на ЧМ-2018 с полной отдачей

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется, что футболисты сборной России будут выступать на предстоящем Кубке конфедераций и чемпионате мира 2018 года с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".
"Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены. Чтобы они порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе. Но, кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал у нас все-таки есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос депутата Госдумы и бывшего тренера национальной команды Валерия Газзаева.
В ближайший год в России пройдут два крупнейших футбольных турнира - Кубок конфедераций и чемпионат мира. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В нем примут участие восемь национальных команд, в числе которых действующие чемпионы мира немцы и победители европейского первенства португальцы.
Игры чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн