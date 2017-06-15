Путин надеется, что российские футболисты продемонстрируют хорошее качество игры

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу будет радовать болельщиков высокими результатами, если в стране будет развиваться система подготовки игроков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии".
"Конечно, российские болельщики ждут лучших результатов от нашей сборной. Когда я разговариваю со специалистами, то они говорят, что слишком много легионеров и слишком мало внимания вы уделяете внимания вопросам подготовке смены; то есть слишком мало внимания уделяется внимания вопросам развития детско-юношеского футбола. Правда, есть позитивные тенденции: недавно я побывал в Краснодаре, и господин Галицкий проводит большую работу. Это частный проект, он и стадион построил, и целую футбольную школу создал; мальчишки там не только в футбол играют, там есть и шахматная школа", - сказал Путин, в мае посетивший академию футбольного клуба "Краснодар".
"Все крупные клубы сейчас уже создали систему подготовки молодых специалистов по футболу, молодых спортсменов. Если так и будет продолжаться, а я исхожу из того, что так и будет, то совершенно точно у нас появится эффективная национальная команда, радующая болельщиков своими результатами", - отметил президент РФ.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн