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Путин надеется, что российские футболисты продемонстрируют хорошее качество игры

Спорт
15 июня, 15:21 дата обновления: 15 июня, 15:49 UTC+3

По словам президента, все крупные клубы сейчас уже создали систему подготовки молодых футболистов

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Материал из 1 страницы
Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу будет радовать болельщиков высокими результатами, если в стране будет развиваться система подготовки игроков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии".

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"Конечно, российские болельщики ждут лучших результатов от нашей сборной. Когда я разговариваю со специалистами, то они говорят, что слишком много легионеров и слишком мало внимания вы уделяете внимания вопросам подготовке смены; то есть слишком мало внимания уделяется внимания вопросам развития детско-юношеского футбола. Правда, есть позитивные тенденции: недавно я побывал в Краснодаре, и господин Галицкий проводит большую работу. Это частный проект, он и стадион построил, и целую футбольную школу создал; мальчишки там не только в футбол играют, там есть и шахматная школа", - сказал Путин, в мае посетивший академию футбольного клуба "Краснодар".

"Все крупные клубы сейчас уже создали систему подготовки молодых специалистов по футболу, молодых спортсменов. Если так и будет продолжаться, а я исхожу из того, что так и будет, то совершенно точно у нас появится эффективная национальная команда, радующая болельщиков своими результатами", - отметил президент РФ.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

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