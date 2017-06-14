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Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве

Спорт
14 июня, 14:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

На тренировку национальной команды пришло большое количество зрителей, к концу занятия оно достигло приблизительно четырех тысяч

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу в среду провела открытую для зрителей тренировку на московской "ЦСКА Арене". Команда продолжает подготовку к Кубку конфедераций.

Первым, что бросилось в глаза при появлении на территории "ЦСКА Арены", это большее количество волонтеров, которые любезно помогали зрителям и представителям СМИ найти свои места на трибунах. Стадион официально перешел в управление Международной федерации футбола (ФИФА) на время проведения Кубка конфедераций, поэтому занятие российской сборной официально можно было назвать первым в рамках турнира.

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Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в Москве

На открытую тренировку национальной команды пришло большое количество зрителей, к концу занятия оно достигло приблизительно четырех тысяч. Большую часть болельщиков составили юные поклонники футбола и их родители, потому что основная часть приглашений на мероприятие распространялась среди учеников детских спортивных школ. Для комфорта зрителей работало несколько точек питания, поэтому те, кто в спешке не успел позавтракать, могли удовлетворить свои потребности на "ЦСКА Арене". Можно отметить и солнечную погоду в Москве в начале дня, которая также скрашивала пребывание собравшихся.

Сборная России появилась на поле без опозданий - в 11:30 мск, и была встречена бурными овациями. На тренировку вышли все 23 футболиста, заявленные на Кубок конфедераций, хотя накануне в занятиях в основной группе не принимали участия Александр Головин и Алексей Миранчук. После небольшой вступительной речи главного тренера сборной Станислава Черчесова голкиперы отправились к кромке поля, а остальная часть команды в качестве разминки устроила легкую пробежку вокруг поля.

Игроки не всегда слышали подсказки тренера

После серии упражнений команда перешла к двухсторонней игре, что вызвало особый интерес зрителей. Болельщики активно реагировали на каждый удар по воротам, а с верхних ярусов трибун слышались слаженные речевки: "Вперед, Россия, мы с тобой". В конце тренировки, продолжительность которой составила чуть более часа, футболисты сборной подошли к трибунам и поблагодарили собравшихся за теплый прием.

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По окончании занятия к журналистам для интервью вышли полузащитники команды Александр Головин и Руслан Камболов. Оба футболиста отметили, что им было приятно тренироваться при поддержке зрителей. Однако Камболов признался, что из- за выкриков болельщиков не всегда слышал подсказки тренера.

В четверг российская сборная будет также заниматься на "ЦСКА Арене". 15 июня команда вылетит в Санкт-Петербург на первый матч турнира с новозеландцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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