Губернатор: мост с материка на Сахалин стал бы большим прорывом в развитии экономики

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Строительство моста между Сахалином и материком было бы большим прорывом для экономики островного региона, сообщил в четверг ТАСС губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, комментируя заявление президента РФ в ходе "Прямой линии" о том, что планы строительства моста реанимируются.

"Сегодня мы и товары народного потребления, и стройматериалы, продукты доставляем морем. Это дополнительные расходы. Все это ложится на стоимость товаров и услуг", - сказал губернатор. Строительство моста, по его словам, оказало бы влияние с точки зрения экономики, а скорость доставки - повлияла бы на качество продукции.

"Всецело поддерживаем этот проект. Те решения, которые проговорил президент, вселяют надежду, что проект будет осуществлен. Мы знаем: то, что говорит президент, приобретает практическое значение. Так было с саммитом АТЭС, с Крымским мостом", - отметил Кожемяко.

По его словам, Сахалин - единственный островной регион в России, динамично развивающийся и требующий к себе внимания. "Регион соседствует с Японией. Соединение Сахалина с материком могло бы быть первой частью проекта по созданию сухопутного пути и с Японией. Со своей стороны Сахалинская область готова принимать участие в создании необходимой инфраструктуры", - добавил Кожемяко.

По его словам, соединение острова с "большой землей" могло бы решить многие проблемы сахалинцев. Кожемяко отметил, что область могла бы взять на себя строительство подъездных дорог, так как "у нас есть на это силы"."Мост должны строить специализированные организации, которые имеют опыт. Для нас важно решение этого вопроса, и мы со своей стороны готовы принять участие как в финансировании, так и в проектных работах", - подвел итог Кожемяко.

Как отметил в ходе "Прямой линии" президент, стоимость моста будет ниже, чем перехода через Керченский пролив, но вместо него возможно строительство тоннеля. Решение о начале стройки пока не принято. Путин заявил, что, по предварительным расчетам, стоимость моста на Сахалин может составить 286 млрд руб. без учета стоимости работ по строительству подъездных путей на острове и в Хабаровском крае.

"Реанимация" планов

Сахалин отделен от материковой части РФ Амурским лиманом (на севере) и Татарским проливом (в центральной и южной части). Самая узкая часть, минимальная ширина которого 7,5 км, расположенная между ними, называется проливом Невельского. В настоящее время возможна связь с Сахалином только по воздуху или морем, причем зимой для транспортировки грузов по воде требуется ледокольная проводка. Основной паромной переправой является линия Ванино (Хабаровский край) - Холмск.

Предложения строительства постоянного транспортного перехода на Сахалин появились сразу после вхождения острова в состав Российской империи в 1875 г. Существовали проекты моста или дамбы через пролив Невельского, однако они не были реализованы из-за отсутствия средств и малой экономической целесообразности. От планов по строительству моста окончательно отказались в 1905 г. после того, как Россия по итогам войны с Японией лишилась южной части Сахалина.

В конце 1920-х гг. в районе пролива Невельского были проведены первые инженерные изыскания, которые продемонстрировали большую сложность строительства в этой местности моста или тоннеля. Территория расположена в зоне с повышенной сейсмичностью, строительство сильно осложнено неустойчивыми или трудными для проходки грунтами.

Тоннель на остров Сахалин

В 1945 г. по итогам Второй Мировой войны СССР вернул контроль над всем Сахалином. В 1949 г. председатель Совета министров СССР, глава ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин принял решение о строительстве железнодорожного тоннеля на остров. 5 мая 1950 г. было подписано секретное постановление Совета министров СССР "О строительстве железной дороги Комсомолськ - Победино на Сахалине, тоннельного перехода и паромной переправы через Татарский пролив".

Планировалось, что тоннель пройдет под мысом Невельского и будет иметь длину 12,9 км. Предполагалось строительство подъездных путей на Сахалине (327 км) и от Комсомольска-на-Амуре (порядка 400 км).

Проектирование и подготовительные строительные работы начались в апреле 1950 г. На них трудились условно-досрочно освобожденные заключенные ГУЛАГа, а также вольнонаемные специалисты. К началу 1953 г. на стройке работали 3,7 тыс. человек.

В Хабаровском крае были построены 120 км путей до станции Черный Мыс (разобрана в начале 2010-х гг.), созданы шахтные стволы для прокладки тоннеля. После смерти Сталина 5 марта 1953 г. строительство было остановлено из-за массовой амнистии: почти все рабочие, бывшие заключенные, воспользовались правом уехать домой. С тех пор стройка не возобновлялась.

Планы завершения строительства тоннеля существовали в 1960-1970-х гг. при проектировании Байкало-Амурской магистрали, однако они тоже не были реализованы.

Проекты в РФ

Предложения о строительстве тоннеля или моста на Сахалин снова появились после распада СССР. В 2001 г. правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)". В исходной редакции она предусматривала строительство "железнодорожной линии, соединяющей о. Сахалин с материком (507 км), для освоения грузопотока в размере 5-7 млн т в год с возможным ростом в перспективе до 20 млн т".

В 2006 г. эта линия была исключена из программы принятыми поправками. В 2008 г. переход на Сахалин был включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г. (утверждена распоряжением правительства от 17 июня 2008 г.). Решение о строительстве до сих пор не принято. Однако эта инициатива неоднократно обсуждалась на совещании межведомственных рабочих групп с участием профильных федеральных министерств, администраций Сахалинской обл. и Хабаровского края, а также ОАО "РЖД".

В настоящее время приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются проекты тоннеля или дамбы. Всего длина железнодорожной связи должна составить 580 км: она начнется от станции Селихино близ Комсомольска-на-Амуре до поселка Ныш на северо-востоке Сахалина.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС заявил, что РЖД и министерство инфраструктуры и транспорта Японии готовятся создать рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между РФ и Японией. Мишарин подчеркнул, что непременным условием реализации проекта является строительство транспортного перехода между Сахалином и материком.

Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее говорил, что проект сухопутного перехода между РФ и Японией требует не менее 75% бюджетных инвестиций от общей стоимости. При этом, по его словам, это "проект следующего десятилетия".-

В феврале 2017 г. в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что при условии строительства моста через пролив Невельского возможно начало обсуждения строительства тоннеля между Сахалином и японским островом Хоккайдо. Он может обеспечить в будущем железнодорожную связь с Японией.