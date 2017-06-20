Правительство вносит в Госдуму законопроект о новой конструкции бюджетных правил

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о новой конструкции бюджетных правил с ценой отсечения на уровне $40 за баррель. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается в сообщении, законопроект "направлен на снижение влияния конъюнктуры рынка энергоносителей на макроэкономические параметры и состояние государственных финансов, установление количественных ограничений на основные бюджетные характеристики и обеспечение сбалансированности федерального бюджета".

Законопроектом, в частности, определяется предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть (так называемой цены отсечения), базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга.

"Базовая цена на нефть согласно законопроекту устанавливается на уровне $40 за баррель марки Urals в ценах 2017 года и подлежит начиная с 2018 года ежегодной индексации на 2%", - говорится в сообщении кабмина. Доходы бюджета от экспорта нефти выше этой базовой цены подлежат отчислению в Резервный фонд РФ.

При этом, с учетом снижения цен на нефть и формирования структурно устойчивой в долгосрочном периоде цены, соответствующей базовой, заложенной в расчет доходов федерального бюджета на 2017-2019 годы, законопроектом предлагается отменить положения Бюджетного кодекса, касающиеся нормативной величины резервного фонда. Введение в действие новой редакции бюджетных правил предполагается с 1 января 2018 года, то есть при формировании основных параметров федерального бюджета на 2019 год и последующие периоды.

Предусмотренный в законопроекте способ определения предельных расходов ограничивает базовый уровень заимствований объемом расходов по обслуживанию долга, что позволит обеспечить устойчивую динамику государственного долга по отношению к ВВП, говорится в материале кабмина.

Законопроект предполагает также приостановку до 1 января 2018 года действие норм Бюджетного кодекса, устанавливающих порядок утверждения условно утверждаемых расходов федерального бюджета на первый и второй годы планового периода.

Новые правила для бюджета будущей трехлетки

Проект закона предусматривает переходные положения для 2018 года, которые будут регулировать процесс подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В соответствии с ними общий объем расходов федерального бюджета в 2018 году не может превышать суммы доходов за вычетом нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из прогнозной цены на нефть, экспортной цены на газ и курса доллара США к рублю, а также нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из указанных выше показателей и прогнозного размера расходов на обслуживание государственного долга, увеличенного на 1% от прогнозируемого размера ВВП на 2018 год. Это позволит обеспечить условия для внедрения новой конструкции бюджетных правил, уверены в кабмине.

Предлагается также установить, что при формировании проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода не утверждается, а на второй год планового периода утверждается в объеме не менее 2,5% общего объема расходов федерального бюджета на второй год планового периода. Определение общего объема расходов на 2019 и 2020 годы в рамках формирования проекта бюджета будет производиться в соответствии с новой конструкцией бюджетных правил.

"Предлагаемая новая конструкция бюджетных правил направлена на дальнейшее снижение зависимости федерального бюджета от цен на нефть при исполнении всех обязательств государства независимо от кратко- или среднесрочных колебаний цен на нефть и фазы долгосрочных сырьевых циклов. Это будет способствовать формированию предсказуемых макроэкономических условий и проводимой Банком России политике по таргетированию инфляции", - резюмировали в пресс-службе кабмина.