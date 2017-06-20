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Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность

Экономика и бизнес
20 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Работа фабрики была остановлена 1 апреля, а в конце того же месяца начались увольнения сотрудников

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Последний этап консервации липецкой кондитерской фабрики Roshen завершен. Склад готовой продукции, а также фирма ООО "Рошен", которая занималась продажами, полностью прекратили свою деятельность, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"В этом месяце была полностью завершена консервация липецкой фабрики (Roshen - прим. ТАСС). Склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен", который реализовывал продукцию предприятия, также полностью прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консервация проходила в три этапа. "В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае - системы холодо- и теплоснабжения, в июне - блок очистных сооружений, котельные и водозаборы", - добавляет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2017 года фабрика была остановлена, а в конце того же месяца начались увольнения сотрудников.

Накануне директор фабрики Олег Казаков рассказал ТАСС, что Басманный суд Москвы продлил до сентября арест имущества завода по уголовному делу о неправомерном возмещении из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Как считает следствие, в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей. Казаков пояснил, что арестованное имущество предприятия оценивается примерно в 1,5 млрд рублей, что, по его словам, "нарушает требования Верховного суда о том, что нельзя арестовывать имущество, стоимостью больше, чем предполагаемый размер ущерба".

Кроме того, липецкое управление ФНС также проводило налоговую проверку в отношении фабрики по результатам деятельности за 2014-2015 годы. Представители компании заявили, что требования ФНС о взыскании с фабрики по результатам проверки 150 млн рублей "неправомерны и необоснованны", однако в налоговой службе отметили, что пока решение о взыскании не выносилось.

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