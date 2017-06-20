Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность

"ФГК" увеличила погрузку удобрений в мае 2017 года на 29%Транспорт 20 июня, 16:09
Организаторы: Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом "Фишт"Спорт 20 июня, 16:08
Президент Бразилии надеется на встречу в финале ЧМ2018 российской и бразильской сборныхСпорт 20 июня, 16:08
Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом СоуСпорт 20 июня, 15:58
Организаторы: поле сочинского стадиона "Фишт" полностью готово к следующему матчуСпорт 20 июня, 15:50
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельностьЭкономика и бизнес 20 июня, 15:44
Замминистра транспорта Олерский вошел в совет директоров ПАО "Совкомфлот"Транспорт 20 июня, 15:41
Санкт-Петербург утвердил официальный рецепт кофе "по-петербургски"Общество 20 июня, 15:37
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки ПутинуОбщество 20 июня, 15:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Последний этап консервации липецкой кондитерской фабрики Roshen завершен. Склад готовой продукции, а также фирма ООО "Рошен", которая занималась продажами, полностью прекратили свою деятельность, сообщает во вторник пресс-служба компании.
"В этом месяце была полностью завершена консервация липецкой фабрики (Roshen - прим. ТАСС). Склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен", который реализовывал продукцию предприятия, также полностью прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что консервация проходила в три этапа. "В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае - системы холодо- и теплоснабжения, в июне - блок очистных сооружений, котельные и водозаборы", - добавляет пресс-служба.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2017 года фабрика была остановлена, а в конце того же месяца начались увольнения сотрудников.
Накануне директор фабрики Олег Казаков рассказал ТАСС, что Басманный суд Москвы продлил до сентября арест имущества завода по уголовному делу о неправомерном возмещении из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Как считает следствие, в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей. Казаков пояснил, что арестованное имущество предприятия оценивается примерно в 1,5 млрд рублей, что, по его словам, "нарушает требования Верховного суда о том, что нельзя арестовывать имущество, стоимостью больше, чем предполагаемый размер ущерба".
Кроме того, липецкое управление ФНС также проводило налоговую проверку в отношении фабрики по результатам деятельности за 2014-2015 годы. Представители компании заявили, что требования ФНС о взыскании с фабрики по результатам проверки 150 млн рублей "неправомерны и необоснованны", однако в налоговой службе отметили, что пока решение о взыскании не выносилось.