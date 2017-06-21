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Госдума одобрила переход к планированию бюджета на базе приоритетных проектов

Экономика и бизнес
21 июня, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что в постановлении нижней палаты фиксируются те приоритеты, которые парламент считает необходимым выстроить в ходе формирования бюджетной политики

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума предлагает правительству перейти на новые принципы бюджетного планирования, базирующиеся на приоритетных проектах. Об этом говорится в постановлении нижней палаты парламента, принятом в связи с утверждением в третьем чтении закона о поправках в бюджет на 2017 год.

В этом постановлении фиксируются те приоритеты, которые парламент считает необходимым выстроить в ходе формирования бюджетной политики, отметил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Важнейшей частью постановления становится предложение, что необходимо сделать в ходе исполнения бюджета 2017 года, в том числе, если будет необходимо внести поправки осенью для того, чтобы решать те задачи, которые будут поставлены. Мы предложили в ряде случаев использовать в случае необходимости резервный фонд правительства, который также пополняется за счет тех средств, которые сейчас поступают в федеральный бюджет", - сказал он.

Важнейшей частью постановления становятся предложения Госдумы, которые необходимо учесть при формировании бюджета следующей трехлетки, указал парламентарий.

В постановлении прописывается "безусловное обеспечение выполнения указов президента", подчеркнул Макаров. "Второе - это переход на планирование в бюджете, исходя из приоритетных проектов. Сегодня мы будем слушать отчет Счетной палаты, который подтверждает неэффективность планирования и исполнения государственных программ. Вот Госдума предлагает перейти к бюджетному планированию, исходя из тех приоритетных проектов, которые были предложены председателем правительства Дмитрием Медведевым во время его отчета в Госдуме и были поддержаны президентом. По существу это означает возврат, но только уже на новом, гораздо более высоком уровне к национальным проектам, которые показали свою высокую эффективность", - пояснил он.

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