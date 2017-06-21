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Росавиация опубликовала первый список задержек чартерных рейсов

Экономика и бизнес
21 июня, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В список попала чартерная авиакомпания Azur air с тремя задержанными рейсами за 20 июня

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© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Росавиация опубликовала первый список задержек чартерных рейсов, следует из материалов ведомства.

В список попала чартерная авиакомпания Azur air с тремя задержанными рейсами за 20 июня.

Накануне руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Росавиация с 21 июня будет ежедневно публиковать на своем сайте список авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы. Такая "репутационная ремарка", о которой станет известно потребителям, должна сыграть свою роль при выборе перевозчика, считает Нерадько.

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