МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Росавиация опубликовала первый список задержек чартерных рейсов, следует из материалов ведомства.

В список попала чартерная авиакомпания Azur air с тремя задержанными рейсами за 20 июня.

Накануне руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Росавиация с 21 июня будет ежедневно публиковать на своем сайте список авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы. Такая "репутационная ремарка", о которой станет известно потребителям, должна сыграть свою роль при выборе перевозчика, считает Нерадько.