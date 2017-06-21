Россия отреагирует на введенные против нее США санкцииПолитика 21 июня, 16:32
СМИ: бывший теннисист Борис Беккер признан банкротомСпорт 21 июня, 16:31
Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенкаСпорт 21 июня, 16:28
ФК "Динамо" не будет делать дорогих приобретений этим летомСпорт 21 июня, 16:26
Казань ожидает до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболуСпорт 21 июня, 16:24
Доставленный к следователю сотрудник "Аэрофлота" является свидетелемПроисшествия 21 июня, 16:15
Словацкий хоккеист "Чикаго" Госса пропустит сезон-2017/18 из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 16:10
"Айра" сделает музей под открытым небом в рамках Кубка Кезеной-АмНовости партнеров 21 июня, 16:10
На лося — после экзамена: что может измениться в законе "Об охоте"Общество 21 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Росавиация опубликовала первый список задержек чартерных рейсов, следует из материалов ведомства.
В список попала чартерная авиакомпания Azur air с тремя задержанными рейсами за 20 июня.
Накануне руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Росавиация с 21 июня будет ежедневно публиковать на своем сайте список авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы. Такая "репутационная ремарка", о которой станет известно потребителям, должна сыграть свою роль при выборе перевозчика, считает Нерадько.