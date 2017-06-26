Силуанов: приватизация крупных активов в обозримом будущем не планируется

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Крупных приватизационных сделок вроде продажи пакетов "Роснефти" и "Башнефти" в ближайшем будущем не предвидится. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Приватизация всегда актуальна. Но есть стратегические компании, в том числе сырьевые. По ним мы, как правило, достигли предела, за которым государство может потерять контроль над активом, а это уже вопрос национальной безопасности. Поэтому крупных сделок типа прошлогодних продаж пакетов "Роснефти" и "Башнефти" в обозримом будущем не планируется", - сказал министр.

Он утончил, что Минфин старается проводить такую экономическую политику, которая позволит государству обойтись без крупных сделок. "Хотя, безусловно, приватизация имеет плюс не только в виде поступления денежных средств в федеральный бюджет, но и снижения доли государства в экономике, участия частных акционеров в развитии госкомпаний. Это всегда хороший стимул, заставляющий мобилизоваться, работать эффективнее", - отметил глава министерства.

В феврале текущего года правительство утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. План предусматривает приватизацию в 2017-2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в десяти обществах с ограниченной ответственностью, а также более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны.

В частности, планируется сокращение доли государства в АК "Алроса" до 29% плюс одна акция, в "Совкомфлоте" - до 25% плюс одна акция, в ВТБ - тоже до 25% плюс одна акция. Сокращение участия государства в ВТБ ниже 50% плюс одна акция от общего количества обыкновенных акций будет осуществляться с координацией мероприятий по сокращению участия Банка России в Сбербанке.

Ежегодные поступления в бюджет от приватизации федерального имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний составят порядка 5,6 млрд руб.

Позже правительство решило отказаться от приватизации ВТБ в 2017 году из-за негативного влияния западных санкций на потенциальную стоимость активов.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на четыре источника, приватизация пакета "Совкомфлота" назначена на первую половину июля, но сейчас ведутся обсуждения о ее переносе на неопределенный срок из-за возможного расширения санкций США.