Путин: приватизации в России придали более справедливый характер

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Процесс приватизации в России не останавливался, но ей был придан более справедливый характер. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). Премьерный показ этого четырехсерийного документального фильма идет в понедельник вечером на кабельном канале Showtime.

"Я не останавливал приватизацию, - заявил президент РФ. - Я просто постарался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами".

"Утеря государственного контроля над некоторыми стратегическими отраслями привели к их развалу, поэтому моя задача заключалась не в том, чтобы остановить приватизацию, а в том, чтобы придать ей более системный и справедливый характер", - подчеркнул он. На вопрос Стоуна об отношении к олигархам президент России ответил, что "все-таки олигархи - тоже разные".

"Им же было сказано, что никто не посягает на собственность, - отметил он. - Закон есть закон. Это - тоже одно из правил. Я об этом представителям большого бизнеса сказал. Это был откровенный, честный разговор. Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность".

По его словам, "многие представители бизнеса - подавляющее большинство - вписались в эти правила". "Они вполне всех устроили, - добавил Путин. - Вы знаете, кому это не понравилось? Это не понравилось тем, кто зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Вот этим - не понравилось, но это - единицы".