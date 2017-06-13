Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Рассказом о себе и своей семье начал президент России Владимир Путин интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). Премьера этого четырехсерийного документального фильма началась в понедельник вечером на кабельном канале Showtime.

СПЕЦПРОЕКТ Путин vs Putin Владимир Путин в заголовках мировых СМИ

Вспоминая о своих родителях, в частности, об отце, который работал механиком на заводе, Владимир Путин отметил, что тот "начинал войну в специальных подразделениях, и после этого его направили на войну уже в действующую армию на один из самых опасных участков Ленинградского фронта".

"Я у них был поздний ребенок, - продолжил он. - Они до этого потеряли двух детей, одного из них - во время войны, во время блокады Ленинграда".

Говоря о годах своей юности, Путин заметил, что "существовал в свободном режиме, много времени проводил на улице, во дворе". "С тех пор, как я начал заниматься борьбой дзюдо, это стало менять жизнь в лучшую сторону, - продолжал он. - Я закончил школу в Ленинграде и сразу же поступил в Ленинградский университет на юридический факультет".

Затронув вопрос о поступлении на работу в КГБ, глава государства напомнил о том, что в советских высших учебных заведениях существовала система распределения. "Когда оканчивали высшее учебное заведение, вы должны были пойти на работу туда, куда вас пошлют, - добавил президент. - И меня распределили туда работать. И я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ".

СССР нуждался в переменах

Советский Союз нуждался в переменах, однако руководство страны в то время не имело представления о том, каким образом следует действовать, заявил Путин.

"Было понятно и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждалась в переменах, - отметил президент России, отвечая на вопрос о том, каким ему запомнился период перестройки. - Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться".

"Это - не идеи Горбачева, это идеи еще французских социалистов-утопистов, Горбачев здесь вообще ни при чем, - продолжал он. - Я повторяю, что его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему - проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодной. Как было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить? Вот этого никто, в том числе Горбачев, тогда не знал, довели до распада страны".

В результате этого была полностью разрушена система социальной защиты, полностью остановлены целые отрасли экономики, напомнил Владимир Путин. "Фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия. И миллионы, миллионы людей оказались за чертой бедности", - добавил он.

"Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что сожалею о поводу развала Советского Союза, - отметил глава государства. - Во-первых, и самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 млн русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века. Потому что пока люди жили в рамках одной страны, у них были родственные связи, работа, квартира, они были все в равных правах. В одну секунду они оказались за границей, а в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война".

Оценки Горбачеву и Ельцину

Путин не считает возможным давать оценки деятельности президента СССР Михаила Горбачева и своего предшественника - первого президента РФ Бориса Ельцина.

"Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина, - сказал Владимир Путин. - У Ельцина, как и у каждого из нас, были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности, он был в состоянии брать эту ответственность на себя".

Взять ответственность за Россию

По словам Путина, он не сразу согласился на предложение Ельцина стать премьер-министром в 1999 году с последующей перспективой выдвижения на пост главы государства, и это решение далось ему непросто, в том числе по причине беспокойства за детей.

"Когда я приехал из Ленинграда в Москву, у меня здесь не было какой-то особой поддержки, каких-то особо мощных связей, и я не знаю почему Ельцин остановил свой выбор на мне, - рассказал он. - Но когда Ельцин предложил мне это в первый раз, я отказался. Он прямо в свой кабинет меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это может поменять всю жизнь мою и я не уверен, что я к этому готов".

На вопрос Оливера Стоуна о том, что бы поменялось в жизни, Владимир Путин ответил: "Одно дело - быть чиновником, даже высокого ранга, а другое - жить жизнью практически рядового человека, ходить в гости, в кино, в театр свободно, общаться с друзьями и не нести такую персональную ответственность за то, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей".

"Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации - это очень непростое дело, - подчеркнул он. - И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном - куда спрятать детей".

"Это действительно так?" - переспросил Стоун.

"Конечно, а как вы думаете? - последовал ответ. - Представьте себе, что меня бы освободили от занимаемой должности - охраны нет, ничего нет, и что делать? Как жить и как обеспечить безопасность семьи? Я просто для себя тогда решил: вот если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти, - и тогда я еще не знал на 100%, что будут президентом, никаких гарантий по этому поводу никто не давал".

Интервью Оливеру Стоуну

Как сообщила накануне премьеры пресс-служба Showtime, Оливер Стоун провел более десятка интервью с президентом России, последний раз - в феврале нынешнего года, причем ни одна из тем не была запретной.

В ходе этих бесед президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос об обвинениях в адрес России во вмешательстве в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе и развертыванию американской системы ПРО, остановился на ситуации в Сирии и на Украине, рассказал об отношениях с президентами Джорджем Бушем, Бараком Обамой, Дональдом Трампом и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, изложил мнение по делу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, попросившего убежище в России.

Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности, о его пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту, не уклоняясь при этом от острых вопросов.