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Путин: США попали в ловушку из-за увлечения идеей своей исключительности

Политика
13 июня, 4:59 дата обновления: 13 июня, 5:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Президент России отметил, что такой подход приводит к сбою, проблемам и показывает то, что контролировать все просто невозможно

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Искусственное насаждение идеи собственной исключительности чревато иллюзией вседозволенности и безнаказанности, которая заставила США делать ошибки и загнать самих себя в ловушку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). 

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"Президенты в вашей стране (США) меняются, а политика нет по принципиальным вопросам", - отметил российский лидер.

"Осознание себя единственной мировой державой, вбивание миллионам людей в голову идеи об их исключительности порождают такое имперское мышление в обществе", - сказал Путин. "А это, в свою очередь, требует и соответствующей внешней политики, которую общество как бы ожидает. И руководство страны вынуждено действовать в такой логике, а на практике получается, что это не соответствует интересам народа Соединенных Штатов, как я себе это представляю", - пояснил он.

По его мнению, такой подход "в конечном итоге приводит к сбою, проблемам и показывает то, что контролировать все просто невозможно".

"Я думаю, когда США почувствовали себя во главе цивилизованного мира, когда уже распался Советский Союз, то возникла иллюзия, что теперь Соединенные Штаты могут все и им за это ничего не будет", - продолжал Путин. "А это всегда ловушка: и человек, и страна начинают допускать ошибки. Нет необходимости анализировать ситуацию, нет необходимости думать о последствиях, страна начинает функционировать неэффективно", - пояснил свою мысль глава государства.

"Одна ошибка наслаивается на другую. В такую ловушку, мне кажется, попали Соединенные Штаты", - резюмировал президент РФ.

Как конкурента 

Президент отметил, что США воспринимают Россию как конкурента и это является результатом политики, проводимой Вашингтоном на протяжении последних десятилетий. 

"Если мы будем говорить об администрации Соединенных Штатов, то администрация, безусловно, воспринимает в последнее время Россию как конкурента, - отметил Путин. - Не могут избавиться от десятилетий такого подхода".

На замечание Оливера Стоуна по поводу того, что в руках у российского лидера сосредоточена "вся власть", последовал ответ: "Вопрос не в том, чтобы иметь много власти. Вопрос в том, чтобы распорядиться властью. И распорядиться правильно".

"Вас называют царем",- заметил Оливер Стоун.

"Ну и что? - лаконично отреагировал Путин. - Меня по-разному называли".

О глобальной стратегии США 

Путин обещал Стоуну подробно и совершенно откровенно изложить свой взгляд на глобальную стратегию США после своего выхода на пенсию.

Режиссер попросил российского лидера изложить его видение на глобальную стратегию США в мире. "Я обязательно очень подробно и очень откровенно отвечу на этот вопрос, но после того, как выйду на пенсию", - заверил Путин.

В этом эпизоде фильма речь шла о претензиях США на свою исключительность и гегемонию в мире. Российский лидер не без горечи рассмеялся вопросу, изменится ли когда-нибудь негативное отношение Вашингтона к Москве. "После Второй мировой войны возникла двуполярная система. Это была стратегическая ошибка со стороны Советского Союза, действовали, знаете ли, просто, прямолинейно и примитивно и дали повод создать НАТО и начать холодную войну", - считает президент.

 

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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