В США состоится премьера фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новый документальный фильм известного американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) впервые увидят в понедельник зрители в США. Он будет транслироваться на кабельном канале Showtime в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 13 июня).

Как сообщила накануне премьеры пресс-служба Showtime, Оливер Стоун провел более десятка интервью с президентом России, последний раз - в феврале нынешнего года, причем ни одна из тем не была запретной. В ходе этих бесед президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос об обвинениях в адрес России во вмешательстве в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе и развертыванию американской системы ПРО, остановился на ситуации в Сирии и на Украине, рассказал об отношениях с президентами Джорджем Бушем, Бараком Обамой, Дональдом Трампом и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, изложил мнение по делу бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, попросившего убежище в России. Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности, о его пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту, не уклоняясь при этом от острых вопросов.

Общие угрозы

Перед выходом фильма канал Showtime распространил несколько фрагментов интервью, посвященных американо-российским отношениям. "Мы поддерживали борьбу Соединенных Штатов за независимость, - напомнил Владимир Путин в одном из таких фрагментов. - Мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству".

Одной из самых серьезных угроз Путин считает колоссальные арсеналы ядерного оружия. "Нам бы не мешало об этом немножко подумать. Нам есть над чем работать", - отметил он, указав при этом, что масштабного вооруженного конфликта России и США не пережил бы никто. "Я думаю, что никто бы не пережил", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, удалось бы США взять верх в случае перехода противостояния между Москвой и Вашингтоном в "горячую" фазу.

"На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Штатов", - добавил он.

Путин образно ответил на вопрос Стоуна о том, дает ли избрание на пост президента США Дональда Трампа надежду на изменение к лучшему российско-американских отношений. "Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", - заявил он.

В то же время он указал на то, что политика США остается в целом неизменной, кто бы ни находился у власти в Вашингтоне: "Вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика - нет".

Фильм как призыв к миру

Сам режиссер, оценивая новую работу в Facebook, назвал фильм призывом к миру в разгар второй холодной войны. "Интервью с Путиным" - это четырехчасовая яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста", - сказал он, обратив при этом внимание на то, что фильм выходит на экраны "на фоне опасений по поводу того, что США сползают к ситуации, когда реакция со стороны России становится все более вероятной".

"Именно этого и хотят столь многие разъяренные американские неоконсерваторы и демократы-сторонники Хиллари (Клинтон), - заметил режиссер. - Почему? Стоит ли этот гнев того, чтобы подталкивать мир к краю ядерной пропасти? Они ненавидят Трампа или же они в действительности ненавидят русских? И почему они объединили эти две темы?"

Ссылаясь на мнение американских аналитиков, режиссер подчеркнул, что причиной нынешней напряженности стала "самая опасная и ошибочная политика" Барака Обамы: принятое им в 2009 году решение начать процесс модернизации американского ядерного арсенала, предназначенного для нанесения первого удара по России с целью уничтожить российские шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

"В нашем документальном фильме Путин ясно дает понять зрителям, чего именно мы пытаемся добиться с нашими системами ПРО в Восточной Европе, - подчеркнул Оливер Стоун. - Это нарушило существовавшее столь долго ощущение паритета". "Посмотрите на приведенные в фильме карты и на ту удавку, которую США набросили на Россию с помощью нашего ядерного арсенала, и вы начнете понимать, что бы вы чувствовали, окажись на месте России", - подчеркнул он.

"Россия едва ли представляет для нас угрозу. Это мы представляем угрозу для России", - отметил Стоун.

Откровенные и жесткие вопросы

Накануне премьеры Оливер Стоун поделился с американскими журналистами личными впечатлениями от бесед с российским руководителем. В интервью газете The New York Times он заявил, что имел возможность формулировать откровенные и жесткие вопросы. "Я считаю, что в третьей и четвертой частях фильма, когда мы познакомились получше, я был жестче", - сказал Стоун, признав, что внимательно присматривался к реакции собеседника.

"Думаю, я бросил ему вызов. Вам может показаться, что я вел себя мягко, но нет. Я бросал ему вызов, который становится смелее и смелее, когда затрагиваются вопросы о будущем и о планах на выборы, о деньгах и коррупции", - пояснил Стоун.

Рассуждая в интервью New York Post о том, почему Путин согласился побеседовать с ним, Стоун отметил: "Он дал интервью потому, что хочет, чтобы его услышали". "Я восхищен его самодисциплиной, его выносливостью, тем, как он работает, - признал он. - Насколько я знаю, ни один американский президент не трудится по столько часов".

По мнению американского режиссера, Путин "мыслит как шахматист" и находится в отличной физической форме. Стоун посетовал на то, что "был бы пристыжен" в случае, если бы участвовал в совместной тренировке с Путиным.

Не отважился на художественный фильм

На вопрос о том, намерен ли он снять художественный фильм о Путине, Стоун ответил: "Не думаю, что я бы отважился". "Я не уверен, что могу еще что-то выразить", - пояснил он.

В фильмографии Стоуна - такие фильмы, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он удостаивался призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей и трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар".