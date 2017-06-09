Оливер Стоун: США с 1917 года пытаются обвинять Москву во всех грехах

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Соединенные Штаты с 1917 года стараются обвинить Москву во всех грехах, что неизбежно отражается на умонастроениях современных американцев. Такое мнение режиссер Оливер Стоун, который провел серию бесед с главой российского государства Владимиром Путиным во время съемок своего нового документального фильма, выразил в интервью газете The New York Times.

Режиссеру был задан вопрос, принесут ли ему пользу или прибыль реклама и резонанс вокруг его документальной ленты. "Я не могу предугадать по вашей просьбе умонастроение американца, который верит в то, что россияне повлияли на выборы (в США 2016 года). Если человек думает так, ничего страшного. Если они (зрители) посмотрят серии (фильма) и сочтут, что Путин - плохой парень, то ничего страшного", - сказал Стоун.

"Можно во всем винить Россию, ведь во многом именно этим мы (американцы) занимались с 1917 года", - добавил режиссер.

Он рассказал, что выборам в США посвящена главным образом четвертая часть его фильма. "Это не вся история. Вся история - о России и опыте Путина в качестве президента. Это более масштабная картина, чем вы видите сейчас", - отметил Стоун.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Он будет продемонстрирован в США 12-15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.