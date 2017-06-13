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Путин: фильм Кубрика о противостоянии США и СССР предупреждает о реальных опасностях

Культура
13 июня, 2:30 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Президент России отметил, что в "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" режиссер "некоторые вещи угадал даже с технической точки зрения"

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© Natalia Kolesnikova/Pool photo via AP

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент России Владимир Путин полагает, что фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" 1964 года, при всей фантастичности сюжета, предупреждает о реальных и серьезных опасностях. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который на основе серии бесед с российским лидером снял фильм, премьера которого состоится 13 июня и предваряется показом ряда фрагментов.

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"Здесь есть вещи, которые действительно заставляют кое о чем задуматься, - отметил президент после просмотра фрагмента фильма. - Потому что при всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи, которые являются серьезными вполне и предупреждающими о реальных опасностях".

Путин подчеркнул, что Кубрик "некоторые вещи угадал даже с технической точки зрения". "Дело в том, что с тех пор мало что изменилось, разница только в том, что современные системы вооружения стали сложнее - и вот эта идея оружия возмездия, и невозможность управления этой системой с какого-то момента, - они все достаточно актуальны и до сегодняшнего дня. Стало еще сложнее и еще опаснее", - отметил президент.

Режиссер посоветовал президенту посмотреть эту кинокартину. Стоун подарил президенту РФ коробку из-под диска, которая, как убедился Путин через некоторое время, открыв ее, оказалась пустой. "Типичный американский подарок", - отметил российский лидер, после чего ему отдали диск.

В фильме "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" в сатирической форме рассказывается о противостоянии США и СССР и о вымышленном ядерном конфликте между державами.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начнется в США 13 июня и завершится 15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.

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Журнал Variety утверждает, что Стоун подарил Путину коробку от диска с фильмом Кубрика

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Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
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