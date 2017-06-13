Путин: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств. Фрагмент из снятого американским режиссером Оливером Стоуном четырехсерийного документального фильма о президенте РФ, основанного на интервью с ним, опубликовал в преддверии премьеры телеканал Showtime.

"Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран", - сказал российский лидер. "Это один из принципов нашей работы", - добавил он.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начнется в США и завершится 15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.