Путин: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств. Фрагмент из снятого американским режиссером Оливером Стоуном четырехсерийного документального фильма о президенте РФ, основанного на интервью с ним, опубликовал в преддверии премьеры телеканал Showtime.
"Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран", - сказал российский лидер. "Это один из принципов нашей работы", - добавил он.
Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начнется в США и завершится 15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.