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Путин: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран

Политика
13 июня, 2:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент России отметил, что один из принципов работы

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств. Фрагмент из снятого американским режиссером Оливером Стоуном четырехсерийного документального фильма о президенте РФ, основанного на интервью с ним, опубликовал в преддверии премьеры телеканал Showtime.

"Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран", - сказал российский лидер. "Это один из принципов нашей работы", - добавил он.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начнется в США  и завершится 15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.

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