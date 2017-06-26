"Роснефть" и РБК заключили мировое соглашение

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и медиахолдинг РБК заключили мировое соглашение в рамках иска компании о защите чести и достоинства. Об этом представитель "Роснефти" заявил в понедельник на заседании в Арбитражном суде Московского округа, где рассматривалась кассационная жалоба "Роснефти" на решение суда первой инстанции по иску.
"Уважаемый суд, хочу предоставить вам утвержденное мировое соглашение", - сказал юрист.
При этом судьи обратили внимание сторон, что "Роснефть", согласно пункту № 5 мирового соглашения, отказывается от исковых требований к ответчику, что невозможно в кассационной инстанции. В связи с этим этот пункт будет исключен сторонами из документа, чтобы суд смог утвердить мировое соглашение.
Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и медиахолдингом РБК в рамках иска компании о защите чести и достоинства.
"Утвердить мировое соглашение между ПАО "НК "Роснефть" и ООО "Бизнес-Пресс", ЗАО "РБК-ТВ", М. Товкайло, К. Бочкаревым, Т. Дзядко. Производство по делу прекратить", - огласила решение судья.
Суд огласил лишь резолютивную часть постановления, согласно которой предыдущее решение по иску отменено, а производство по делу прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения.
Вместе с тем юристы отказались разглашать детали мирового соглашения. Однако, как следует из обсужденной в суде части документа, "Роснефть" отказалась от финансовых требований к медиахолдингу. Кроме того, ранее ответчиками было опубликовано опровержение оспариваемой статьи РБК от 11 апреля 2016 года под названием "Сечин попросил правительство защитить Роснефть от BP", из-за которой компания подала в суд на медиахолдинг с требованием возместить репутационный ущерб на 3,124 млрд руб.
В апреле 2016 года "Роснефть" подала в суд на РБК из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", заявив о репутационном ущербе на 3,124 млрд руб. Ответчиками выступали журналисты медиахолдинга Константин Бочкарев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло, а также ООО "Бизнес-Пресс" (учредитель РБК) и РБК-ТВ.
В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти", обязав РБК выплатить 390 тыс. руб. и удалить спорный материал. Однако обе стороны не согласились с решением суда. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение, оставив в силе только обязательство удалить статью и опубликовать опровержение.