МЭР назвало повышение производительности труда приоритетом для ускорения роста экономики

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ГОРКИ, 28 июня. /ТАСС/. Паспорт приоритетного проекта повышения производительности труда будет утвержден в августе текущего года, реализация проекта является одним из ключевых условий ускорения экономического роста в стране, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
"Здесь двойная задача у проекта. С одной стороны - двигаться вперед по повышению производительности труда, по сути одного из единственных источников ускорения экономического роста, который возможен в существующих демографических условиях", - сказал Орешкин по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Другой задачей министр назвал поддержку людей, обеспечение их занятости: когда они будут уходить с неэффективных предприятий - следует способствовать тому, чтобы они устраивались на новые рабочие места с более высокой зарплатой и делали больший вклад в экономическое развитие.
По его словам, проект включает в себя подготовку программ повышения производительности труда на конкретных предприятиях, а также переобучение сотрудников, которые будут высвобождаться.
"У нас запланирована подготовка паспорта и его утверждение на август. Это совместный проект, который министерство экономического развития делает совместно с министерствами труда, промышленности и финансов", - сказал Орешкин.
Он отметил, что в рамках проекта планируется обсудить изменения в налоговом законодательстве, упростить лицензирование образовательных центров на предприятиях, создать на базе Внешэкономбанка федерального центра компетенций.