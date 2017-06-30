Главными темами Высшего Госсовета Союзного государства стали машиностроение и АПК

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства особое внимание уделили развитию сотрудничества в сферах машиностроения и сельского хозяйства. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам заседания.

"В этот раз в повестке дня было девять вопросов, из них два были обсуждены наиболее тщательным образом. Это вопросы о сохранении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства и о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса", - сказал Рапота. Помимо этого, по его словам, обсуждались вопросы по экономическому сотрудничеству. В частности, отмечалось, что в первом квартале текущего года наблюдался рост товарооборота между двумя странами, который составил порядка 30%. Госсекретарь Союзного государства выразил надежду, что такая тенденция сохранится.

В ходе заседания стороны также отметили оживление как в экономике Белоруссии, так и в экономике РФ, обсудили итоги сотрудничества прошлого года и аспекты экономического взаимодействия в текущем году.

"Было отмечено, что выполняется приоритетный план первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства, в 2017 году он завершается, все аспекты выполняются должным образом. Отмечена была социальная сфера, которая наиболее тесно связана с обычной жизнью людей", - отметил Рапота.

Госсекретарь Союзного государства добавил, что стороны обсудили ряд вопросов, не входящих в повестку. Так, были подняты вопросы о восстановлении Брестской крепости и вопрос о финансировании мемориала советскому солдату в Ржеве. По данным Рапоты, белорусская сторона изъявила готовность принять участие в финансировании этого мемориала.

Кроме того, стороны приняли решение проработать вопрос о премии Союзного государства в области науки и техники по инициативе Академий наук РФ и Республики Беларусь.