Переход на электронные паспорта транспортного средства продлится год

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) продлится примерно год, и завершится к 1 июля 2018 года. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

При этом Минпромторг уведомляет, что сама система регистрации и хранения электронных ПТС в июле этого года будет уже технически готова.

"Постепенный переход на использование ЭПТС в России будет происходить в течение переходного периода, продленного Евразийской экономической комиссией по просьбе государств - членов ЕврАзЭС до 1 июля 2018 года", - отмечают в министерстве.

Реальное начало применения электронных паспортов в России будет определено датами включения в процесс конкретных автопроизводителей и государственных органов, которые используют электронные паспорта в своей работе и обеспечивают внесение сведений. "Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности будут осуществлять постепенный или единовременный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года", - добавили в министерстве.

При этом изменения не отразятся на покупателях новых автомобилей, говорят в министерстве. Первое время машины будут продаваться с привычными бумажными паспортами. Автовладельцы с действующими "бумажными" ПТС могут продолжить ими пользоваться: обязательного обмена не предусмотрено. Вместе с тем, если после 1 июля 2018 года "бумажный" ПТС будет утерян или придет в негодность, его придется заменить на электронный.

Россия, Белоруссия и Казахстан 15 августа 2014 года подписали соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов. К этому указанному соглашению позже присоединилась Киргизия.

Армения находится в процессе присоединения и принимает участие во всех мероприятиях, направленных на реализацию документа. С 1 октября 2016 года началось тестирование, а впоследствии испытания автоматизированной системы электронных ПТС. Реализация соглашения и введение электронных паспортов - это интеграционный проект, направленный на создание условий для обеспечения свободного обращения транспортных средств на территории всех государств-членов ЕврАзЭС.