Топилин: зарплаты не вошедших в "майские указы" 5 млн бюджетников проиндексируют на 4%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 5 млн бюджетников, которые не вошли в "майские указы" президента, получат повышение зарплат с 1 января 2018 года не менее чем на 4%. Об этом сообщил в пятницу глава Минтруда Максим Топилин.

"Пока есть решение о том, что всем тем, кому зарплаты не поднимались по Указу, с 1 января будет повышение не менее 4 %. Я не думаю, что будет какая-то дифференциация, будет определена четырехпроцентная индексация", - сказал он.

Пока Минтруд составил дорожную карту и сейчас работает с регионами по определению категорий работников.

"Это МЧС, ветеринарные работники, достаточное большое количество людей - это более 5 миллионов, которые не попадали под указы. Это те люди, которые работают в больницах, детских садах, в социальных учреждениях, административно-управленческий персонал", - добавил Топилин.