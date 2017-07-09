Никифоров: цифровизация серьезно изменит традиционные отрасли в ближайшие 5-10 лет

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 9 июля. /ТАСС/. Серьезные изменения - как в мире, так и в России - произойдут в традиционных отраслях экономики под влиянием цифровизации в ближайшие 5-10 лет. Такое мнение высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках рабочей поездки в Иннополис.

"5-10 лет - это тот горизонт, когда в мире, в нашей стране произойдут очень серьезные трансформации в традиционных отраслях, именно под влиянием того, что мы называем цифровизацией. Ни одна отрасль не сможет остаться в стороне", - подчеркнул министр.

Он отметил, что уже сейчас под влиянием IT-технологий изменилась сфера перевозок такси - раньше такси заказывали по телефону, а сейчас для этого существуют приложения. Цифровая экономика, по словам Никифорова, в этом конкретном случае позволила свести напрямую покупателя и продавца.

Для того, чтобы появлялась цифровая экономика, нужны "сквозные" технологии, считает министр.

"Слово "сквозные" означает то, что применив, создав технологию для какой-то одной сферы, например, для финансовой, ее точно так же легко можно применить, например, в сельском хозяйстве, транспорте", - пояснил он.

К таким технологиям можно отнести работу с большими данными (big data), блокчейн, квантовое вычисление, искусственный интеллект, дополненную реальность, добавил Никифоров. Развитие данных технологий позволяет ускорять цифровую трансформацию во многих отраслях, подчеркнул он.

Ранее президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрел и одобрил черновой вариант программы "Цифровая экономика", которая, по словам президента Владимира Путина, позволит России осуществить "прорыв в будущее". Минкомсвязи около полугода готовило проект программы, привлекая представителей других министерств и ведомств, а также представителей бизнеса и экспертов.