Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никифоров: цифровизация серьезно изменит традиционные отрасли в ближайшие 5-10 лет

Экономика и бизнес
9 июля, 19:13 UTC+3 ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/ 9, июля. /ТАСС

По мнению главы Минкомсвязи, для появления цифровой экономики нужны "сквозные" технологии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 9 июля. /ТАСС/. Серьезные изменения - как в мире, так и в России - произойдут в традиционных отраслях экономики под влиянием цифровизации в ближайшие 5-10 лет. Такое мнение высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках рабочей поездки в Иннополис.

"5-10 лет - это тот горизонт, когда в мире, в нашей стране произойдут очень серьезные трансформации в традиционных отраслях, именно под влиянием того, что мы называем цифровизацией. Ни одна отрасль не сможет остаться в стороне", - подчеркнул министр.

Смотрите также

Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущее

Расходы на программу цифровой экономики РФ составят около 100 млрд руб. в год

Путин: формирование цифровой экономики - вопрос нацбезопасности РФ

Эксперты: программа цифровой экономики поможет формированию новой России

Он отметил, что уже сейчас под влиянием IT-технологий изменилась сфера перевозок такси - раньше такси заказывали по телефону, а сейчас для этого существуют приложения. Цифровая экономика, по словам Никифорова, в этом конкретном случае позволила свести напрямую покупателя и продавца.

Для того, чтобы появлялась цифровая экономика, нужны "сквозные" технологии, считает министр.

"Слово "сквозные" означает то, что применив, создав технологию для какой-то одной сферы, например, для финансовой, ее точно так же легко можно применить, например, в сельском хозяйстве, транспорте", - пояснил он.

К таким технологиям можно отнести работу с большими данными (big data), блокчейн, квантовое вычисление, искусственный интеллект, дополненную реальность, добавил Никифоров. Развитие данных технологий позволяет ускорять цифровую трансформацию во многих отраслях, подчеркнул он.

Ранее президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрел и одобрил черновой вариант программы "Цифровая экономика", которая, по словам президента Владимира Путина, позволит России осуществить "прорыв в будущее". Минкомсвязи около полугода готовило проект программы, привлекая представителей других министерств и ведомств, а также представителей бизнеса и экспертов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
2
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
3
Умер медиаменеджер Антон Носик
4
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
5
Президентом фестиваля "Нашествие" стал Сергей Шнуров
6
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама