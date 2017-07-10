"Иннопром" показал достижения российской промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Международная выставка "Иннопром", ставшая за последние годы главной экспортной витриной российской промышленности, продемонстрировала новейшие образцы высокотехнологичной продукции российский предприятий в ходе первого дня работы.

Президент Владимир Путин, ставший одним из первых посетителей "Иннопрома", высоко оценил представленные разработки, в частности систему контроля бодрствования водителей, беспилотный автомобиль "Шатл" и дрон с дефибриллятором.

"Вещь нужная", - прокомментировал Путин разработку системы контроля "Слип алерт", созданную с использованием нейротехнологий в рамках Национальной технологической инициативы. Система выявляет состояние усталости, рассеянности, сонливости и предупреждает о засыпании водителя.

В ходе посещения выставки глава государства ознакомился не только с передовыми разработками отечественных предприятий, но и с изобретениями талантливых детей, которые подарили ему развивающий конструктор "для внуков" и показали робота-саламандру.

Много времени Путин провел на презентации сервиса 4.0.ru, позволяющего обеспечить цифровое моделирование деталей, станков и целых производственных процессов, а также возможность цифровой сборки и испытаний.

"Площадка для роботов"

Основная дискуссия в ходе деловой программы выставки развернулась вокруг умного производства и использования роботов. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на пленарной сессии заявил, что роботы могут помочь в освоении труднодоступных территорий.

"У нас территория огромная, но много ее частей просто недоступны для человека. Это шикарная площадка для роботов", - сказал он. Министр призвал не бояться роста безработицы из-за развития робототехники и напомнил, что аналогичные страхи существовали и в начале применения ламп накаливания.

Мантуров предложил в 2019 году провести в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге второй Глобальный саммит производства и индустриализации - новую международную площадку для обсуждения промышленного роста. Первый такой саммит прошел в марте 2017 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

По мнению заместителя председателя экономического совета при президенте, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, компании, которые недостаточно вкладываются в цифровизацию, через шесть лет потеряют свое производство. "Те, кто не работают сегодня с "цифрой", через шесть лет потеряют свое производство. Это должны все понимать. У нас этого понимания еще нет", - сказал он.

Кудрин подчеркнул, что Россия сильно отстает от мира по цифровизации, поэтому нужно решить вопрос о стимулировании этих процессов, в чем должна помочь правительственная программа развития цифровой экономики.

"Мирно пашущий танк"

Еще одной темой деловой программы выставки стало производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

ВЭБ и "Ростех", создавшие агентство "Конверсия" для продвижения такой продукции на российском и международном рынках, объявили о готовности первых восьми проектов на общую сумму около 10 млрд руб.

Делегации из ряда стран Ближнего Востока заинтересовались представленными на выставке бронированными бульдозерами, разработанными на Челябинском тракторном заводе, входящем корпорацию "Уралвагонзавод". Генеральный директор корпорации Александр Потапов сравнил эту машину с "мирно пашущим танком".

"Наш бульдозер может работать в горной местности, завалы разбирать. Берешь какую-нибудь страну, где развито сельское хозяйство, но идут боевые действия, - сажать надо, пахать надо, выращивать надо, поэтому этот "мирно пашущий танк", к сожалению, востребован. Если бы не броня, он, конечно, был бы легче, но жизнь разная", - сказал Потапов ТАСС.

В первый день выставки был подписан ряд крупных соглашений. В частности, "КамАЗ" до конца августа этого года намерен поставить ритейлеру Х5 Retail Group 100 газодизельных грузовиков, а японская Isuzu начнет совместную сборку автобусов в Ульяновской области.

"Умная промышленность" и "подключенная экономика"

Страной-партнером "Иннопрома" в этом году стала Япония. На японском стенде общей площадью в 4 тыс. кв. метров были массово представлены миниатюрные роботы, способные складывать небольшие предметы в шкатулку, а также программы в формате 3D с эффектом полного погружения.

Желающие совершить путешествие по виртуальной Японии выстроились в очередь. Пока одни посетители надевали 3D-очки, внешне похожие на шлемы космических рейнджеров из фантастических фильмов, другие пытались освоить управление японскими роботами.

На полях выставки Мантуров и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросиго Сэко обсудили возможность сотрудничества двух стран в развитии "умной промышленности" и "подключенной экономики". "Я считаю, что две наши страны могут сотрудничать в этом направлении, в частности, чтобы привнести в промышленность наших стран еще больший элемент информационных технологий", - сказал Сэко.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Умное производство".

Организатором выставки выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.