Набиуллина: будущее банка "Югра" еще не решено

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Решение о будущем банка "Югра" не предопределено и будет принято по итогам работы временной администрации, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире радиостанции Business FM.

"У банка уже, во-первых, возникли проблемы, поэтому мы ввели туда временную администрацию - она сейчас работает и должна будет оценить масштаб проблем, получить доступ к первоисточникам. После этого будет принято соответствующее решение. Оно не предопределено", - сказала глава ЦБ.

Она также отметила, считает необходимым развивать сферу применения профессионального суждения в деятельности ЦБ. "У нас система доказательств строится на формальных признаках. Конечно, нам нужно расширять сферу применения профессионального суждения, что, я знаю, многим моим коллегам за рубежом позволяет гораздо быстрее принимать решения, когда у банка возникают проблемы и у регулятора есть право обоснованного, профессионального, но суждения", - сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявляла, что в настоящий момент проблему вывода активов из банка собственниками или менеджментом регулятор только частично можно решить повышением эффективности надзора, и пока ЦБ имеет ограниченный формальными критериями перечень ситуаций для надзорного вмешательства, недобросовестные банкиры чувствуют себя в безопасности.

Глава ЦБ в интервью ТАСС в феврале объяснила, что это происходит потому, что у Банка России, в отличие от центральных банков многих стран, нет права на профессиональное суждение, кроме как в узком перечне вопросов определения аффилированности. Сейчас для пресечения нарушения Банк России должен предъявить формальные доказательства нарушений, иначе в суде он не сможет доказать обоснованность своих действий.

Проблемы "Югры"

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор подозревает банк "Югра" в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.

Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 170 млрд рублей застрахованы в АСВ.