Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Набиуллина: будущее банка "Югра" еще не решено

Экономика и бизнес
12 июля, 19:31 дата обновления: 12 июля, 20:24 UTC+3

Решение будет приниматься по итогам работы временной администрации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Решение о будущем банка "Югра" не предопределено и будет принято по итогам работы временной администрации, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире радиостанции Business FM.

"У банка уже, во-первых, возникли проблемы, поэтому мы ввели туда временную администрацию - она сейчас работает и должна будет оценить масштаб проблем, получить доступ к первоисточникам. После этого будет принято соответствующее решение. Оно не предопределено", - сказала глава ЦБ. 

Смотрите также

Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"

Она также отметила, считает необходимым развивать сферу применения профессионального суждения в деятельности ЦБ. "У нас система доказательств строится на формальных признаках. Конечно, нам нужно расширять сферу применения профессионального суждения, что, я знаю, многим моим коллегам за рубежом позволяет гораздо быстрее принимать решения, когда у банка возникают проблемы и у регулятора есть право обоснованного, профессионального, но суждения", - сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявляла, что в настоящий момент проблему вывода активов из банка собственниками или менеджментом регулятор только частично можно решить повышением эффективности надзора, и пока ЦБ имеет ограниченный формальными критериями перечень ситуаций для надзорного вмешательства, недобросовестные банкиры чувствуют себя в безопасности.

Глава ЦБ в интервью ТАСС в феврале объяснила, что это происходит потому, что у Банка России, в отличие от центральных банков многих стран, нет права на профессиональное суждение, кроме как в узком перечне вопросов определения аффилированности. Сейчас для пресечения нарушения Банк России должен предъявить формальные доказательства нарушений, иначе в суде он не сможет доказать обоснованность своих действий. 

Проблемы "Югры"

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор подозревает банк "Югра" в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.

Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 170 млрд рублей застрахованы в АСВ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг банка "Югра"
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
СК РФ возбудил дело по факту убийства российского туриста в Абхазии
3
"Аэрофлот" отменяет в четверг 14 рейсов из-за непогоды
4
Умерла актриса Ирина Бунина
5
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
6
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Пичугин просит о помиловании
7
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
Темы дня
Реклама