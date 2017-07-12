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ЦБ РФ не планирует вводить какие-либо ограничения по картам "Мир"

Экономика и бизнес
12 июля, 19:35 дата обновления: 12 июля, 20:07 UTC+3

"Мы хотим сделать карту "Мир" удобной", - подчеркнула глава регулятора Эльвира Набиуллина

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России не планирует вводить ограничения по картам "Мир".

Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в эфире радиостанции Business FM.

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"Никаких ограничений мы не планируем для гражданина. Нет, никаких ограничений. Мы хотим сделать карту "Мир" удобной", - сказала она. 

В понедельник газета "Ведомости" сообщила, что ЦБ может ограничить автопереводы с карт "Мир" на карты других платежных систем. В статье отмечалось, что изданию об этом рассказали человек, знающий это от сотрудника Банка России, два банкира и два участника платежного рынка.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) отметили, что платежная система "Мир" развивает межбанковскую программу лояльности. 

"Основная задача НСПК - сделать так, чтобы карты "Мир" были конкурентоспособными, удобными и выгодными для их держателей. Для этого платежная система "Мир" развивает межбанковскую программу лояльности, основанную на сервисе cash-back, различные нефинансовые сервисы, а также удобные и быстрые переводы государственных выплат на счета граждан. Для нас важно, чтобы держатели карт "Мир" осознанно делали выбор в пользу сервисов, которые ему предоставляют государство и национальная платежная система", - сказали в пресс-службе.

Переход на "Мир"

Российские банки с 1 июля обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир". К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт "Мир" в своих банкоматах и платежных терминалах.

Поводом для создания карты стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 г. Из-за них 21 марта 2014 г. две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.

С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 г. Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 г.).

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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