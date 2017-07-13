Конгресс в Стамбуле: нефтяники ставят на газ

СТАМБУЛ, 13 июля. /корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Мировой нефтяной конгресс завершил свою работу. В турецкой столице главы крупнейших добывающих компаний обсудили будущее отрасли. Если верить прогнозам некоторых из них, все глобальные проблемы нефтяников в будущем решит газ.

Тематика самого значительного в нефтяной индустрии саммита, который проходит раз в три года, была посвящена будущему (Bridges to the Future). Поэтому ни на сценах, ни в кулуарах почти не говорили о ценах на нефть, волатильности и даже Парижском соглашении по климату. Министры и лидеры отрасли рассуждали о роли технологий, доступности энергоресурсов и уменьшении влияния индустриализации на экологию.

Как сформулировал глава британской BP Роберт Дадли, выступая на одной и сессий, перед отраслью стоят два основных вызова. "Первый - это необходимость обеспечить миру столько энергии, как никогда раньше, при том на очень конкурентном рынке. Вторая задача - необходимость сократить углеродные выбросы больше чем когда-либо ранее. У этих вопросов нет быстрого решения", - констатировал он.

Коллега Дадли, глава англо-голландской Shell Бен ван Берден предупреждал аудиторию о том, что увеличение населения Земли приведет к небывалому росту спроса на энергоресурсы. "Вопрос заключается в том, каким будет спрос на энергию к тому моменту (концу столетия, когда население планеты увеличится с нынешних 7,5 до 11,2 миллиардов человек)?", - рассуждал он.

"В Азии, например, население превысит 7 миллиардов, а спрос на энергоресурсы удвоится", - прогнозировал Ван Берден. Однако, по его словам, основной спрос будет сосредоточен вовсе не в Азии, рост населения в которой в новом столетии замедлится. "Настоящая история произойдет не здесь, а в Африке. Из 3,6 миллиардов нового населения планеты 3,2 миллиарда будут проживать в странах Африки", - прогнозировал глава Shell.

Clean, green and cool

По словам Дадли, возобновляемые источники энергии, доля которых в сегодняшнем энергобалансе не превышает 3%, не смогут в одиночку решить проблемы отрасли. "Альтернативные источники энергии развиваются очень быстрыми темпами. Но даже если тенденция сохранится, к 2035 году их доля вряд ли достигнет 10% в глобальном энергомиксе", - считает он.

"Поэтому цель снизить выбросы не может опираться только на развитие возобновляемых источников энергии. Ключевым в создании низкоуглеродного будущего является газ", - заключил он.

Про роль газа в построении доступной и низкоуглеродной энергетики на нефтяном конгрессе говорил и глава индийской делегации. Министр нефти Дхармендра Прадхан прогнозировал, что спрос на газ в его быстрорастущей нации вырастет втрое к 2040 году. По его словам, Индия, которая занимает сегодня третье место в мире по объемам потребления энергоресурсов, намерена развивать и собственную добычу газа. С этой целью правительство страны недавно утвердило новую систему лицензирования в недропользовании. "Мы будем увеличивать инвестиции в добычу газа, особенно на Востоке страны. Индия надеется поднять долю газа в энергопотреблении страны с 6% до 25%", - заявил он.

Обеспечить растущие потребности Индии в газе, а вместе с ней и всей Азии во время панельных дискуссий вызвался Иран. "Мистер Дадли говорил о важности газа в энергобалансе. Так вот, Иран - это страна, которая обладает крупнейшими запасами газа в мире, причем в непосредственной близости к Индии, Китаю, где сосредоточен самый высокий спрос", - заявил замминистра нефти республики Амир Хосейн Заманиния. По его словам, "Иран намеревается занять важную роль на будущем энергорынке, особенно на глобальном газовом рынке". Заманиния озвучил прогноз, по которому Иран увеличит добычу газа к 2021 году в 1,7 раза с нынешних 800 млн куб. м - до 1,365 млрд куб. м в сутки.

Наконец, главы двух крупнейших в мире нефтяных компаний - Saudi Aramco и ExxonMobil - заявили о планах увеличить инвестиции в добычу газа. Так, исполнительный директор саудовской компании Амир Нассер объявил о том, что компания вложит $3 млрд в поддержание добычи нефти и в разработку новых газовых месторождений в ближайшие десять лет. "Газ - это эффективный способ бороться с потеплением мирового климата", - сказал глава американской компании Даррен Вудс и также пообещал увеличить инвестиции в газовые и альтернативные проекты.

Итог дискуссий о газе ярче всех подвел Заманиния. "До меня выступающий сказал, что энергетика будущего должна быть чистой, зеленой и продвинутой (clean, green and cool). Я, правда не совсем знаю, что такое cool, но мне такая энергетика нравится", - сказал он, вызвав бурные аплодисменты в зале.