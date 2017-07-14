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Межтопэнергобанк может обратиться за помощью к ЦБ в рамках финоздоровления

Экономика и бизнес
14 июля, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Ранее банк закрыл часть своих офисов, остальные отделения продолжили работу в консультационном режиме

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Межтопэнергобанк готовит обращение к руководству Банка России о получении помощи, в том числе с использованием инструментов Фонда консолидации банковского сектора.

Об этом говорится в пресс-релизе банка по итогам заседания совета директоров Межтопэнергобанка.

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Межтопэнергобанк заявил о нехватке доступной ликвидности

В частности, меры предусматривают оптимизацию организационной структуры банка для сокращения административных расходов, реализацию части активов и рефинансирование обязательств, что позволит получить дополнительную ликвидность в объеме около 5 млрд руб., а также планы по оказанию финансовой помощи учредителями и крупными кредиторами путем внесения средств в уставный капитал и размещения депозитов.

Кроме того, совет директоров принял решение остановить выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2016 г., запланированную после 17 июля.

Ранее сообщалось, что Межтопэнергобанк, который приостановил обслуживание юридических и физических лиц, временно закрыл часть своих офисов, при этом остальные отделения продолжают свою работу в консультационном режиме.

Кроме того, банк сообщал о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности. В банке тогда отметили, что финансовое состояние кредитной организации стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере.

Согласно данным, предоставляемым кредитными организациями в ЦБ, Межтопэнергобанк занимает 107 место по размерам активов в банковской системе РФ.

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