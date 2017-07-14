В Госдуме предложили разграничить регулирование производства вина и прочего алкоголя

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в пятницу в нижнюю палату пакет законопроектов, направленных на регулирование производства и оборота этилового спирта. В частности, проектами предлагается разграничить регулирование производства вина от производства прочей алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе фракции единороссов со ссылкой на авторов инициативы.

Парламентарии отмечают, что для целого ряда регионов России, таких как, к примеру, Крым, отрасли виноградарства и виноделия очень важны, однако их нормативное регулирование достаточно запутано и отличается разрозненностью. "У Минсельхоза РФ есть ряд подпрограмм, в которых предусмотрена поддержка выращивания винограда. А когда виноград созрел, и из него нужно делать вино - это уже ФЗ №171, который жестко регулирует все виды алкогольной продукции. Но виноделие - это еще и отрасль сельского хозяйства, и нормы закона не могут учитывать всю технологическую специфику процесса", - цитирует пресс-служба фракции одного из авторов законопроекта, депутата от Республики Крым Константина Бахарева.

Он пояснил, что цель пакета законопроектов состоит в том, чтобы сделать "максимально прозрачными" правила для винодельческой отрасли в целом и создать максимально благоприятные условия для отечественных производителей винограда.

"Предлагаемые законодательные изменения позволят разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство так называемых "благородных напитков", производимых из общепризнанного в мире ценного продукта питания - винограда. Кроме того, это будет способствовать формированию системной единообразно толкуемой и применяемой нормативной правовой базы, что должно стать определяющим условием для стимулирования развития виноградарства и виноделия в России", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом, по словам авторов инициативы, все нормы об обороте алкогольной продукции будут регулироваться, как и прежде, законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия") отметил, что перед внесением фракция обсуждала этот пакет законопроектов, а также добавил, что перед их рассмотрением потребуется широкое детальное обсуждение предлагаемых норм. "У нас есть большой потенциал развития виноделия, мы можем конкурировать и на международном уровне, тут я согласен с коллегами. Уверен, что эффект от принятия такого закона будет для наших южных регионов колоссальный: это и развитие агротуризма, и создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса", - цитирует Неверова пресс-служба фракции думских единороссов.