ГИБДД: работающие на общественном транспорте в РФ водители-иностранцы плохо подготовлены

"Смутьян" из Мфезо: становление, борьба и признание Нельсона МанделыМеждународная панорама 18 июля, 10:00
Экипаж Николаева выиграл 10-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 18 июля, 9:34
СМИ: "Спартак" заинтересован в приобретении Нойштедтера у "Фенербахче"Спорт 18 июля, 9:05
"Барселона" опровергла слухи о возможной продаже футболиста НеймараСпорт 18 июля, 8:58
"Ъ": проект строительства "красноярского аэроэкспресса" должен окупиться за 10,5 летСибирь 18 июля, 8:42
Адвокат через суд потребовал сноса памятника адмиралу Колчаку в ИркутскеСибирь 18 июля, 8:29
На МАКС-2017 покажут экспериментальный образец двухтонного конвертопланаЭкономика и бизнес 18 июля, 8:14
Гол Лукаку помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Реал Солт-Лейк" в контрольном матче в СШАСпорт 18 июля, 6:57
Трамп призвал республиканцев начать разработку закона о медстраховании с чистого листаМеждународная панорама 18 июля, 6:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Водители-иностранцы, которые работают на общественном транспорте в России, имеют слабый уровень подготовки. Как сообщил в интервью ТАСС начальник ГИБДД России Михаил Черников, с первого раза экзамены сдают только 10% таких водителей.
"Должен сказать, что с первого раза экзамены сдают только 10% иностранных водителей, это говорит о слабом уровне их подготовки. Хочу отметить, что каких-либо проблем, связанных с приемом экзаменов и обменом иностранных водительских удостоверений, нами не выявлено", - сказал Черников.
Закон, запрещающий работать на территории России профессиональным водителям, имеющим лишь иностранные права, вступил в силу с 1 июня этого года. С этого момента все водители-иностранцы должны сдать соответствующие экзамены для получения российского водительского удостоверения.