ГИБДД: работающие на общественном транспорте в РФ водители-иностранцы плохо подготовлены

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Водители-иностранцы, которые работают на общественном транспорте в России, имеют слабый уровень подготовки. Как сообщил в интервью ТАСС начальник ГИБДД России Михаил Черников, с первого раза экзамены сдают только 10% таких водителей.

"Должен сказать, что с первого раза экзамены сдают только 10% иностранных водителей, это говорит о слабом уровне их подготовки. Хочу отметить, что каких-либо проблем, связанных с приемом экзаменов и обменом иностранных водительских удостоверений, нами не выявлено", - сказал Черников.

Закон, запрещающий работать на территории России профессиональным водителям, имеющим лишь иностранные права, вступил в силу с 1 июня этого года. С этого момента все водители-иностранцы должны сдать соответствующие экзамены для получения российского водительского удостоверения.