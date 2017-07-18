Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГИБДД: работающие на общественном транспорте в РФ водители-иностранцы плохо подготовлены

Экономика и бизнес
18 июля, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, с первого раза экзамены сдают только 10% таких водителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Водители-иностранцы, которые работают на общественном транспорте в России, имеют слабый уровень подготовки. Как сообщил в интервью ТАСС начальник ГИБДД России Михаил Черников, с первого раза экзамены сдают только 10% таких водителей.

"Должен сказать, что с первого раза экзамены сдают только 10% иностранных водителей, это говорит о слабом уровне их подготовки. Хочу отметить, что каких-либо проблем, связанных с приемом экзаменов и обменом иностранных водительских удостоверений, нами не выявлено", - сказал Черников.

Закон, запрещающий работать на территории России профессиональным водителям, имеющим лишь иностранные права, вступил в силу с 1 июня этого года. С этого момента все водители-иностранцы должны сдать соответствующие экзамены для получения российского водительского удостоверения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Черников, Михаил Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
2
Минобороны обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
3
На МАКС-2017 покажут экспериментальный образец двухтонного конвертоплана
4
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи
5
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
6
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
7
ВЦИОМ: россияне оценивают свою жизнь в 2017 году лучше, чем в 2015-2016 годах
Темы дня
Реклама