Суд отказал "Аэрофлоту" в иске на 2,1 млрд руб. к производителю SSJ-100

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал "Аэрофлоту" во взыскании 2,1 млрд рублей с "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС, производитель самолетов Sukhoi Superjet 100), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отказать ПАО "Аэрофлот" в иске к акционерному обществу "Гражданские самолеты Сухого" о взыскании 2 млрд 99 млн 884 тыс. 926 рублей", - сказала судья.