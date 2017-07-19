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Суд отказал "Аэрофлоту" в иске на 2,1 млрд руб. к производителю SSJ-100

Экономика и бизнес
19 июля, 17:06 UTC+3

Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы

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Материал из 1 страницы
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал "Аэрофлоту" во взыскании 2,1 млрд рублей с "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС, производитель самолетов Sukhoi Superjet 100), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отказать ПАО "Аэрофлот" в иске к акционерному обществу "Гражданские самолеты Сухого" о взыскании 2 млрд 99 млн 884 тыс. 926 рублей", - сказала судья.

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