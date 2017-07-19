Суд отказал "Аэрофлоту" в иске на 2,1 млрд руб. к производителю SSJ-100

Хоккеисты Хиетанен и Бойд подписали двухлетние контракты с московским "Динамо"Спорт 19 июля, 17:49
Дьяченко: снятие обвинений с российских гребцов мотивирует на дальнейшее выступлениеСпорт 19 июля, 17:41
СМИ: "Фенербахче" отказал "Спартаку" в трансфере футболиста сборной России НойштедтераСпорт 19 июля, 17:31
Российский боксер Гассиев начал подготовку к бою с ВлодарчикомСпорт 19 июля, 17:25
Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирмМеждународная панорама 19 июля, 17:15
Лидер очкового зачета "Тур де Франс" Киттель завершил выступление на многодневкеСпорт 19 июля, 17:13
Мещеряков: "Локомотив" должен значительно улучшать качество игрыСпорт 19 июля, 17:12
Архипов: выступление гребца Дьяченко на ЧЕ показывает, что он не принимал допингСпорт 19 июля, 17:12
Суд отказал "Аэрофлоту" в иске на 2,1 млрд руб. к производителю SSJ-100Экономика и бизнес 19 июля, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал "Аэрофлоту" во взыскании 2,1 млрд рублей с "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС, производитель самолетов Sukhoi Superjet 100), передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Отказать ПАО "Аэрофлот" в иске к акционерному обществу "Гражданские самолеты Сухого" о взыскании 2 млрд 99 млн 884 тыс. 926 рублей", - сказала судья.