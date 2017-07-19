"АвтоВАЗ" с сентября 2016 г. выплатил увольняющимся около 1,2 млрд руб. компенсаций

ПЕНЗА, 19 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с сентября 2016 года по июль 2017 года выплатил около 1,2 млрд руб. компенсаций своим сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию или перейти на другую работу по специальной корпоративной программе поддержки персонала. Об этом в среду сообщил ТАСС полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"АвтоВАЗ" только из своих средств с сентября 2016 года по июль 2017 года направил 1,2 млрд руб. на компенсации и различные соцвыплаты тем сотрудникам, которые уходили на пенсию, тем, кто получали новую специальность после переобучения, переходили на другие предприятия, и такая практика обязательно будет продолжена, и, соответственно, будет оказана и поддержка со стороны правительства России", - сказал полпред.

По словам Бабича, проект постановления о поддержке со стороны правительства РФ сейчас находится в высокой степени готовности, и, как ожидается, в ближайшее время это постановление будет принято.

"Очень важно, чтобы люди не волновались, не переживали - и правительство, и администрация президента очень внимательно следят за обстановкой в Тольятти, на "АвтоВАЗе", на предприятиях, которые работают в периметре "АвтоВАЗа", - подчеркнул полпред.

Как заявил Бабич в понедельник, численность персонала "АвтаВАЗа" может уменьшиться на 6 тыс. человек в 2017 году и еще на 2200 человек в 2018 году. Сотрудникам завода будут предлагаться высокооплачиваемые рабочие места в рамках Индустриального парка "АвтоВАЗа".