"Роснефть" считает, что оснований для отвода судьи в деле против АФК "Система" нет

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УФА, 20 июля. /ТАСС/. "Роснефть" считает, что законных оснований для отвода судьи Арбитражного суда Башкирии Ирины Нурисламовой, рассматривающей иск нефтяной компании против АФК "Система" на 170,6 млрд рублей, не имеется.
Об этом заявил в суде представитель "Роснефти".
"Установленных законом оснований для отвода судьи Нурисламовой не имеется. Просим в отводе отказать", - сказал он.
"Башнефть" поддержала позицию "Роснефти".
Ранее АФК "Система" заявила отвод судье Арбитражного суда Башкирии Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" к корпорации.