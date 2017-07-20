"Роснефть" считает, что оснований для отвода судьи в деле против АФК "Система" нет

УФА, 20 июля. /ТАСС/. "Роснефть" считает, что законных оснований для отвода судьи Арбитражного суда Башкирии Ирины Нурисламовой, рассматривающей иск нефтяной компании против АФК "Система" на 170,6 млрд рублей, не имеется.

Об этом заявил в суде представитель "Роснефти".

"Установленных законом оснований для отвода судьи Нурисламовой не имеется. Просим в отводе отказать", - сказал он.

"Башнефть" поддержала позицию "Роснефти".

Ранее АФК "Система" заявила отвод судье Арбитражного суда Башкирии Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" к корпорации.