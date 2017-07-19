Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"

УФА, 19 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан отказал АФК "Система" в ходатайстве о проведении судебной экономической экспертизы реорганизации "Башнефти" в рамках разбирательства с "Роснефтью" на 170,6 млрд рублей. Такое решение огласила судья Ирина Нурисламова.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - сказала судья.

Представитель АФК "Система" Сергей Копытов сказал ТАСС, что корпорация обжалует это решение суда.

В ходе заседания представители АФК "Система" заявили ходатайство о проведении экспертизы с привлечением аудитора из "большой четверки" (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG). "Роснефть" просила суд отказать в его удовлетворении, так как, по мнению представителей нефтяной компании, "никаких специальных познаний, чтобы определить то, что было до и после реорганизации, не требуется". "Башнефть" присоединилась к позиции "Роснефти". Минземимущество Башкирии, выступающее соистцом по делу, считает, что "ответчики не доказали необходимость проведения экспертизы, она не требуется".

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, арбитраж Башкирии продолжит рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" 20 июля. "Объявляется перерыв до 20 июля 9:00 по местному времени (07:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщила судья Ирина Нурисламова.

"Роснефть" против "Системы"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля.

Большая часть убытка (57,2 млрд рублей) связана с утратой 49,4% акций "Система-Инвест", переданных АФК "Система" в обмен на собственные акции "Башнефти" и другие активы (акции "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез"). Остальная сумма убытка (36,9 млрд рублей) - списание долга "Система- Инвест" перед "Башнефтью" и погашение 3,9% акций "Башнефти" (12,4 млрд рублей), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки.

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. По мнению компании, все указанные в иске действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти".

В июне компания предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений "Система" не представила. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. "Система" же считает, что основой мирового соглашения могло бы стать привлечение независимого аудитора для оценки итогов реорганизации "Башнефти".

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".