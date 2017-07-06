Суд отказал дочке "Системы" в аресте активов "Роснефти"

УФА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан отказал АФК "Система" в отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти" о взыскании 170,6 млрд рублей. Об этом судья сообщила в четверг в ходе заседания.

"В удовлетворении заявления отказать", - сказала судья Ирина Нурисламова.

Также суд отказал "Системе-Инвест" ("дочка" АФК "Система") в требовании встречных обеспечительных мер к "Роснефти" на 170,6 млрд руб. Представитель "Системы" Феликс Либ заявил, что ответчики обжалуют вынесенные решения.

Как пояснил ТАСС официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов, корпорация обратилась с ходатайством о предоставлении встречного обеспечения в связи с тем, что "по законодательству сторона, потребовавшая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами".

Представители АФК "Система" поддержали требование, "Роснефть", "Башнефть" и министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выступили против.

Арест активов

Ранее суд по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Согласно оценке "Роснефти", представленной суду, стоимость этого имущества АФК "Система" составляет 185 млрд рублей. Однако, по мнению АФК "Система", "совокупная стоимость акций, на которые был наложен арест, даже без учета БЭСК, составляет около 250 млрд рублей".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отмечал, что арест имущества по иску к АФК "Система" "абсолютно нормальная процедура в случае имущественных исков". По его словам, данная мера направлена, в том числе, на защиту прав акционеров "Роснефти".

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд рублей с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. Глава "Роснефти" Игорь Сечин 4 июля сообщил журналистам, что компания до сих пор не получила от АФК "Система" конкретных предложений по урегулированию судебного спора. АФК же считает, что основой мирового соглашения могло бы стать привлечение независимого аудитора для оценки итогов реорганизации "Башнефти".

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".