АФК "Система" заявила отвод судье по разбирательству с "Роснефтью"

УФА, 20 июля. /ТАСС/. АФК "Система" в четверг в ходе судебных слушаний заявила отвод судье Арбитражного суда Башкирии Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" к корпорации на 170,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По нашему мнению, ход судебного процесса и совершенные в вашем лице процессуальные действия ведут к существенным нарушениям прав и законных интересов АФК "Система", выступающей в настоящем процессе в качестве ответчика. Эти нарушения вызывают у нас сомнения в отношении объективности и беспристрастности суда. Предполагаю, что суд принимает незаконные действия по вопросам обеспечительных мер, совершенно формально подходит к разрешению вопроса о вступлении третьих лиц в дело. У нас целый спектр оснований (для ходатайства по отводу судьи - прим. ТАСС)", - пояснил представитель АФК "Система" основания для отвода судьи.

Представители "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии в ходе заседания отказались комментировать ходатайство "Системы".

19 июля АФК "Система" сообщила, что обратилась в Верховный суд, администрацию президента и другие инстанции из-за действий судьи Ирины Нурисламовой. Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов отмечал, что "порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, в свою очередь, назвал "безумием" обращение АФК "Система" в администрацию президента. Пресс-секретарь "Роснефти" считает, что АФК "Система" провоцирует суд, а все ее действия направлены на затягивание процесса.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в четверг после перерыва продолжил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году.