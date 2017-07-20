Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АФК "Система" заявила отвод судье по разбирательству с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
20 июля, 7:13 дата обновления: 20 июля, 7:34 UTC+3

Представитель компании заявил, что ход судебного процесса ведет к существенням нарушением ее прав и законных интересов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

УФА, 20 июля. /ТАСС/. АФК "Система" в четверг в ходе судебных слушаний заявила отвод судье Арбитражного суда Башкирии Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" к корпорации на 170,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

АФК "Система". Досье

"По нашему мнению, ход судебного процесса и совершенные в вашем лице процессуальные действия ведут к существенным нарушениям прав и законных интересов АФК "Система", выступающей в настоящем процессе в качестве ответчика. Эти нарушения вызывают у нас сомнения в отношении объективности и беспристрастности суда. Предполагаю, что суд принимает незаконные действия по вопросам обеспечительных мер, совершенно формально подходит к разрешению вопроса о вступлении третьих лиц в дело. У нас целый спектр оснований (для ходатайства по отводу судьи - прим. ТАСС)", - пояснил представитель АФК "Система" основания для отвода судьи.

Представители "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии в ходе заседания отказались комментировать ходатайство "Системы".

19 июля АФК "Система" сообщила, что обратилась в Верховный суд, администрацию президента и другие инстанции из-за действий судьи Ирины Нурисламовой. Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов отмечал, что "порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, в свою очередь, назвал "безумием" обращение АФК "Система" в администрацию президента. Пресс-секретарь "Роснефти" считает, что АФК "Система" провоцирует суд, а все ее действия направлены на затягивание процесса.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в четверг после перерыва продолжил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году.

Смотрите также

АФК "Система" пожаловалась на судью по делу с "Роснефтью" в ВС и администрацию президента

Арбитраж отказал "Системе" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"

Эксперты не считают критичным технический дефолт АФК "Система"

Суд не стал привлекать Феликса Евтушенкова третьим лицом по делу "Роснефти" и "Системы"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
2
У Маккейна диагностировали опухоль мозга
3
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал усыновления
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
6
Шотландский "Селтик" вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама