Медведев: новая программа помощи ипотечникам поможет реструктурировать 1,3 тыс. кредитов

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам, который предполагает выделение 2 млрд рублей из резервного фонда, позволит реструктурировать не менее 1,3 тыс. жилищных ипотечных кредитов. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы выделим из резервного фонда 2 млрд рублей на продолжение программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков. Помощь назначена для тех людей, которые оказались в сложной финансовой ситуации: это семьи с детьми, инвалиды, ветераны боевых действий. Они смогут с помощью этой программы реструктурировать свои ипотечные кредиты. Мы прогнозируем, что в результате будет реструктурировано не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов", - отметил он.
Предполагается, что 2 млрд рублей будут направлены в текущем году Минстрою России для взноса в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования.
Еще одна тема повестки заседания правительства - совершенствование системы оценки работы организаций, которые оказывают услуги в социальной сфере, - школ, детских садов, поликлиник, учреждений соцзащиты, больниц и других организаций.
"Оценивать, насколько хорошо они работают, должны сами граждане. Согласно законопроекту, который мы сегодня рассмотрим, федеральные и региональные общественные палаты сформируют специальные общественные советы, которые смогут организовывать независимую оценку качества оказания услуг. Результаты этой экспертизы будут размещаться в интернете", - сказал премьер-министр.
Такой механизм, по его словам, станет хорошим стимулом для региональных властей, поскольку эта оценка будет учитываться при анализе эффективности работы руководителей организаций, а также профильных министров и глав регионов.