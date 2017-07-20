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Банк "Югра" возобновил денежные переводы юридических лиц

Экономика и бизнес
20 июля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Банк "Югра" с 20 июля возобновил денежные переводы юридических лиц. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

"Начиная с 20 июля 2017 г., возобновлено исполнение распоряжений клиентов - юридических лиц о переводе денежных средств в рублях и в иностранной валюте, за исключением распоряжений о переводе денежных средств в иностранной валюте на счета, открытые в других кредитных организациях, в пределах сумм, поступивших с 10 июля 2017 г.", - говорится в сообщении.

О ситуации с банком "Югра"

Банк России с 10 июля 2017 г. ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком. Как отмечалось в пресс-релизе ЦБ, регулятор пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка.

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Протест прокуратуры в ЦБ по "Югре" был инициирован после обращения Госдумы

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.

Протест прокуратуры подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. При исключительных обстоятельствах, согласно закону о прокуратуре, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

В данном случае исключительным обстоятельства для сокращенного срока рассмотрения протеста могло стать начало выплат АСВ вкладчикам банка "Югра" 20 июля.

Банк "Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Кредитная организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных клиентов, а также привлечением средств населения во вклады.

Банк "Югра" был основан в 1990 г., его мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения.

До июня 2017 г. контролирующим акционером банка являлась швейцарская компания Radamant Financial AG (52,42% акций, пакет приобретен в 2015 г.), подконтрольная Хотину (по информации СМИ, совладелец московских торговых центров "Горбушкин двор", "Филион", "Красный богатырь" и др.).

Еще 35,42% акций принадлежали девяти акционерам, включая Хотина (0,48%).

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