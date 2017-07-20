Протест прокуратуры в ЦБ по "Югре" был инициирован после обращения Госдумы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Протест Генпрокуратуры в Центробанк РФ на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка "Югра" был направлен после соответствующего протокольного поручения Госдумы в надзорное ведомство. Об этом сообщил в четверг ТАСС один из авторов поручения, депутат от ЛДПР Владимир Сысоев.

14 июля Госдума дала поручения своим комитетам направить запросы в Генпрокуратуру, Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в связи с ситуацией в банке "Югра". ЦБ с 10 июля ввел в нем мораторий на удовлетворение требований кредиторов (на три месяца) и временную администрацию (на полгода) в лице АСВ. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе "Югры" - санации либо отзыве лицензии.

В среду Генпрокуратура впервые в истории решила опротестовать решение ЦБ РФ по банку - за день до начала страховых выплат надзорное ведомство направило в ЦБ РФ протест на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка "Югра".

"Депутатов Госдумы серьезно озаботила ситуация, связанная с вкладчиками, физлицами и особенно представителями малого бизнеса, которые держали деньги в банке "Югра", - сказал Сысоев, представляющий в нижней палате парламента Ханты-Мансийский автономный округ.

"Когда люди столкнулись с тем, что офисы филиала банка оказались закрыты, начался шквал звонков, шквал обращений граждан, потому что никто на эту ситуацию не мог адекватно отреагировать и дать какие-то внятные, понятные объяснения, что же происходит с банком, - пояснил Сысоев.

"Тем более что возникали противоречивые высказывания представителей ЦБ на эту тему. Но я со своими коллегами Данилом Шилковым и Николаем Брыкиным подготовил протокольное поручение Госдумы, которое было вынесено на рассмотрение. Нас поддержал председатель Госдумы господин Володин. Мы приняли это протокольное поручение", - напомнил он.

"После этого что началось: ЦБ стал рассказывать, что выплаты вкладчикам начнутся 25 июля, в понедельник [17 июля] выходит другая новость - что выплаты начнутся 20 июля. А вчера выходит новость, что Генпрокуратура опротестовала это, потому что вообще вызывает вопрос, как такое [выплаты] возможно, если у банка не было нарушения нормативов, это все удивительно", - рассказал политик.

"Теперь будем ждать, что ЦБ по этому случаю ответит", - заявил он.

О банке

Банк "Югра" был основан в 1990 году, его мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения.

До июня 2017 года контролирующим акционером банка являлась швейцарская компания Radamant Financial AG (52,42% акций, пакет приобретен в 2015 году), подконтрольная Хотину (по информации СМИ, совладелец московских торговых центров "Горбушкин двор", "Филион", "Красный богатырь" и других). Еще 35,42% акций принадлежало девяти акционерам, включая Хотина (0,48%).

В июне Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство акционеров "Югры" о передаче 86,83% голосующих акций банка российскому АО "Прямые инвестиции" (зарегистрировано 5 апреля 2017 года, руководитель компании - президент банка "Югра" Алексей Нефедов). При этом бенефициаром контролирующего пакета акций (60,37%) "Прямых инвестиций" является Radamant Financial, а 39,62% акций принадлежат физическим лицам - совладельцам банка "Югра".