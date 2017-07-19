АСВ выплатит возмещение вкладчикам "Югры" по графику

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет выплачивать страховые компенсации вкладчикам банка "Югра" в соответствии с утвержденным графиком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

"АСВ будет осуществлять выплаты в соответствии с запланированным графиком", - сказал собеседник агентства.

В колл-центрах банков-агентов АСВ - Сбербанка, ВТБ24, Россельхозбанка и банка "Открытие" - подтвердили начало выплат вкладчикам "Югры" с 20 июля.

ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" 10 июля, назвав причиной неустойчивое финансовое положение банка. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов.

Страховые выплаты вкладчикам должны начаться 20 июля, их объем оценивается в 170 млрд рублей - это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в России.

Однако в четверг Генпрокуратура впервые в истории решила опротестовать решение ЦБ РФ по банку. За день до начала страховых выплат ведомство направило в ЦБ РФ протест на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка "Югра".

По мнению надзорного ведомства, Банк России не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов и, таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО "Банк "Югра" отсутствуют.