ВТБ 24 начал выплаты вкладчикам "Югры", несмотря на протест Генпрокуратуры

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ВТБ 24 начал в четверг выплаты вкладчикам банка "Югра", несмотря на протест Генпрокуратуры, оспаривающей правомерность действий ЦБ РФ в отношении банка "Югра", говорится в сообщении ВТБ.

"ВТБ 24 с 20 июля 2017 г. принимает заявления и выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра". Выплата осуществляется в том числе по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Ожидается, что в ВТБ 24 могут обратиться около 104 тыс. вкладчиков банка "Югра", а общий объем выплат составит 66,5 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Страховое возмещение в пределах 1,4 млн рублей получит каждый клиент, обратившийся в банк в любой день выплат. Впервые ВТБ 24 предоставляет возможность вкладчикам, получающим страховое возмещение, записаться через сайт банка на обслуживание к менеджеру в любое удобное время и в любой офис, который занимается выплатами. Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ впервые в истории решила опротестовать решение ЦБ РФ по банку - за день до начала страховых выплат Генпрокуратура направила регулятору протест на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка "Югра". По мнению надзорного ведомства, Банк России не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов - таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению "Югрой" отсутствуют.

Вчера Агентство по страхованию вкладов сообщило, что будет выплачивать страховые компенсации вкладчикам банка "Югра" в соответствии с утвержденным графиком.