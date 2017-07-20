В российских регионах начались выплаты вкладчикам банка "Югра"

ТАСС, 20 июля. В регионах России начались страховые выплаты вкладчикам банка "Югра". В Северодвинске Архангельской области и Мурманске начали выплату офисы банка ВТБ24, сообщили ТАСС в call-центре банка.

"Пока выплаты начались в офисах банка в Северодвинске. Нам рекомендовано направлять туда клиентов. В Архангельске пока таких офисов нет, где производятся выплаты страховых выплат вкладчикам банка "Югра". Также в Мурманске начались страховые выплаты", - уточнили в call-центре.

"Нам пока не поступало информации о том, что в связи с протестом прокуратуры выплаты могут быть приостановлены в Мурманской и Архангельской областях", - добавили в call-центре.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура впервые в истории решила опротестовать решение ЦБ РФ по банку - за день до начала страховых выплат Генпрокуратура направила в ЦБ РФ протест на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка "Югра". По мнению надзорного ведомства, Банк России не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов, таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО "Банк "Югра" отсутствуют.

Также к выплатам приступил Россельхозбанк, сообщили ТАСС в пресс-службе РСХБ.

"В соответствии с агентским договором с Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" "Россельхозбанк" приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" с 20 июля 2017 года", - сказали в пресс-службе.

Выплаты в УрФО

Также страховые выплаты вкладчикам в Уральском федеральном округе (УрФО) начали офисы банков ВТБ24, Сбербанк и "ФК Открытие", сообщили ТАСС представители кредитных учреждений.

"С сегодняшнего дня начался прием заявлений, по закону выплаты начнутся не менее чем через три дня", - сказали в пресс-службе ВТБ24 по УрФО. При этом на горячей линии банка отметили, что страховые выплаты могут начаться уже завтра, 21 июля.

Все вкладчики банка "Югра" распределены в разные финансовые организации по первым буквам фамилии. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ВТБ24 полностью взял на себя выплаты вкладчикам "Югры" в таких регионах УрФО как Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и в городе Тобольск Тюменской области. В Тюменской области (кроме города Тобольск), Челябинской и Свердловской области банк будет осуществлять страховые выплаты тем людям, чья фамилия начинается с букв от У до Я.

В Уральском ПАО Сбербанк ТАСС пояснили, что офисы банка начинают выплаты вкладчикам "Югры" с 20 июля. Выплаты будут производиться в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре тем людям, чья фамилия начинается с букв от П до Я, в Свердловской, Тюменской (кроме города Тобольск) и Челябинской областях тем людям, чья фамилия начинается с букв от У до Я. "Выплаты ведутся не во всех отделениях Сбербанка. Чтобы уточнить адрес офиса, где производятся выплаты, необходимо звонить на горячую линию банка", - пояснил ТАСС представитель Сбербанка.

По данным банка "ФК Открытие", учреждение начнет выплаты 24 июля людям, чьи фамилии начинаются от буквы А до буквы О. Всего выплаты будут производиться в 27 населенных пунктах ХМАО.

Выплаты в ХМАО

"Банк "Открытие" начал выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе", - сообщили в пресс-службе банка.

Каждый банк-агент уполномочен выплачивать возмещение определенной группе вкладчиков, "Открытие" выплатит физлицам и индивидуальным предпринимателям из Югры, чьи фамилии начинаются с букв A-Z, А-О, говорится в сообщении.

Выплаты в СФО

Страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" начались и в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщили ТАСС в банках-агентах, назначенных для осуществления выплат.

"Выплаты начались. Сибирский банк осуществляет выплаты в Новосибирской области и Красноярском крае", - пояснили ТАСС в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка России.

Начало выплат также подтвердили в ВТБ 24. В представительстве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в СФО ТАСС также сообщили, что реестры вкладчиков переданы в банки-агенты, и выплаты начинаются 20 июля. Помимо Сбербанка и ВТБ 24 их осуществляют банк "Уралсиб", банк "Открытие" и Россельхозбанк.

О ситуации с банком "Югра"

Ранее ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" 10 июля, назвав причиной неустойчивое финансовое положение банка. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Общий объем страховых выплат вкладчикам банка оценивается в 170 млрд рублей, это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в России.

За день до начала страховых выплат надзорное ведомство направило в ЦБ РФ протест на введение временной администрации и мораторий по выплатам кредиторам банка "Югра".

Банк "Югра" был основан в 1990 году, его мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. До июня 2017 года контролирующим акционером банка являлась швейцарская компания Radamant Financial AG (52,42% акций, пакет приобретен в 2015 году), подконтрольная Хотину (по информации СМИ, совладелец московских торговых центров "Горбушкин двор", "Филион", "Красный богатырь" и других). Еще 35,42% акций принадлежали девяти акционерам, включая Хотина (0,48%).

В июне Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство акционеров "Югры" о передаче 86,83% голосующих акций банка российскому АО "Прямые инвестиции" (зарегистрировано 5 апреля 2017 года, руководитель компании - президент банка "Югра" Алексей Нефедов). При этом бенефициаром контролирующего пакета акций (60,37%) "Прямых инвестиций" является Radamant Financial, а 39,62% акций принадлежат физическим лицам - совладельцам банка "Югра".